Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alexandria Ocasio Cortez: el triunfo de Bad Bunny “tiene implicaciones políticas trascendentales”

La congresista puertorriqueña celebra los éxitos del artista y estará pendiente a su presentación en el Super Bowl

5 de febrero de 2026 - 11:10 PM

La congresista boricua Alexandria Ocasio Cortez destaca la importancia de los triunfos de Bad Bunny. (tonito.zayas@gfmedia.com)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La congresista Alexandria Ocasio Cortez piensa que el triunfo histórico de Bad Bunny en los Grammy y su presentación este domingo en el Super Bowl tienen “implicaciones políticas trascendentales” en momentos en que los latinos e inmigrantes en general son víctimas de la discriminación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Al responder preguntas de periodistas el miércoles, en el cierre de los trabajos legislativos de la semana en la Cámara de Representantes, Ocasio Cortez señaló que el máximo premio que obtuvo Bad Bunny en los Grammy, -Álbum del Año- representó “un gran momento cultural y una afirmación para muchas personas, independientemente de su origen o del tipo de país en el que queramos vivir”.

“Es un momento de inflexión para los boricuas de todo el mundo y de Estados Unidos, pero también para los latinos en Estados Unidos. Ser el primer álbum en español en ganar el premio al álbum del año en Estados Unidos tiene implicaciones políticas trascendentales en este momento, en un momento en que ICE está atacando a tanta gente en las calles de todo el país, cuando la Corte Suprema ha reconocido abiertamente que puede usar el color de piel y el idioma como base para la discriminación y el arresto”, dijo Ocasio Cortez.

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

¡Orgullo boricua! Mira el emotivo discurso de la estrella boricua al alzarse con el premio de Álbum del Año.

El lunes, al regresar al Congreso, Ocasio Cortez publicó un mensaje de regocijo en X por el reconocimiento a Benito Antonio Martínez Ocasio y su producción DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un homenaje a la identidad y la resistencia de los puertorriqueños.

Aunque el domingo estará en un evento de distribución de libros para niños del Bronx, en Nueva York, la congresista tiene también en su agenda ver el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Bad Bunny.

Ocasio Cortez dijo que no le sorprendería que el artista puertorriqueño, a quien fue a ver en septiembre pasado en uno de sus conciertos de la residencia en el Coliseo de Puerto Rico, utilice la plataforma del Super Bowl para enviar un mensaje de unidad, “pero también con motivos muy resonantes y relevantes”.

Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud.El artista puertorriqueño apostó por una estética elegante y minimalista en una de las noches más importantes de la música.Bad Bunny agradece desde el escenario tras recibir el máximo reconocimiento de la noche.
1 / 10 | De la alfombra roja al escenario: así fue el paso de Bad Bunny por los Grammy. Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud. - Jordan Strauss

“Bad Bunny, como artista, nunca ha rehuido crear momentos y declaraciones relevantes desde el punto de vista cultural y político. Ha usado su plataforma continuamente desde antes de ser tan famoso como ahora. Siempre y consistentemente la ha usado para elevar a las mujeres trans y los feminicidios que estaban ocurriendo en Puerto Rico, para defender a los inmigrantes, para defender el desplazamiento y las crisis de vivienda”, comentó Ocasio Cortez.

Cuando le anunciaron como ganador del álbum urbano del año –otro de sus tres premios- Bad Bunny tomó el momento para denunciar a ICE.

“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, dijo el artista boricua.

El afamado músico cubano Arturo Sandoval, ganador de diez premios Grammy formó parte de un espectáculo estelar de 1995 junto a Tony Bennett y Patti LaBelle, en una producción que se inspiró en la saga cinematográfica de Indiana Jones.(Archivo/ GFR Media)El maestro Gustavo Dudamel, de Venezuela, aportó la distinción académica al Super Bowl 50 en 2016. (AP Photo/Ronald Zak)Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, encabezará el evento el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un escenario que se convertirá en el epicentro de la cultura latina bajo la mirada de millones de espectadores.
1 / 15 | Todos los latinos que se han presentado en el Halftime Show del Super Bowl . El afamado músico cubano Arturo Sandoval, ganador de diez premios Grammy formó parte de un espectáculo estelar de 1995 junto a Tony Bennett y Patti LaBelle, en una producción que se inspiró en la saga cinematográfica de Indiana Jones.(Archivo/ GFR Media)

La selección de Bad Bunny para encabezar el espectáculo artístico del Super Bowl, que suelen ver más de 100 millones de personas, enfureció a los sectores más conservadores, incluido el presidente Donald Trump.

En respuesta, el grupo conservador Turning Point ha buscado contrarrestar la presentación del artista puertorriqueño con un concierto, también el domingo, liderado por Kid Rock.

A los que cuestionan la selección de Bad Bunny, Ocasio Cortez les recomendó “disfrutar de Kid Rock”.

“Tienen lo que se merecen”, subrayó.

Puerto RicoBad BunnyAlexandria Ocasio CortezSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
