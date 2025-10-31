Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
31 de octubre de 2025
82°ligeramente nublado
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La mayoría de los estadounidenses culpa aún a Trump y los republicanos por el cierre del gobierno federal

Así lo revela la más reciente encuesta del Washington Post, Abc News y la empresa Ipsos

31 de octubre de 2025 - 7:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump y su Partido Republicano han descartado sentarse a negociar con los demócratas para acabar con el cierre parcial del gobierno federal. (Mark Schiefelbein)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El 45% de los estadounidenses – una mayoría simple de los estadounidenses- culpa al presidente Donald Trump y los republicanos por la continuación del cierre parcial del gobierno federal, que se ha extendido por todo un mes.

RELACIONADAS

Mientras, justo un tercio de los entrevistados, 33%, responsabiliza a los demócratas, según la encuesta de la empresa Ipsos para el periódico The Washington Post y la cadena ABC News

Los resultados del estudio de opinión representan una leve mejora para Trump y los republicanos, a los que – en una encuesta relámpago al inicio del cierre- había culpado el 47% de los entrevistados, frente a un 30% que responsabilizaba a los demócratas.

En ambas encuestas, un 23% dijo no tener una opinión formada.

Entre los votantes que están registrados, la mayoría culpa a los republicanos 46% a 37%. Mientras, tres de cada cuatro estadounidenses afirmó estar “muy” o “algo preocupados” por el cierre del gobierno. Los liberales son los más preocupados, 87%, en comparación con los conservadores, 62%.

Casi dos tercios de los entrevistados, 63%, rechaza la gestión de Trump como principal jefe del gobierno federal, lo que representa un incremento de 6% respecto a abril pasado.

La desaprobación de los independientes al desempeño de Trump al frente del gobierno federal alcanza ahora el 72%, un aumento de 12% en comparación con abril.

También ha aumentado el nivel de rechazo de los republicanos, que en un 23%, 8% más que en abril, desaprueba la forma en que maneja el gobierno federal.

El cierre parcial del gobierno federal comenzó el 1 de octubre, tras el Congreso – de mayoría republicana-, no ponerse de acuerdo en torno a una resolución que diera continuidad al presupuesto federal.

La Cámara de Representantes aprobó una resolución el 19 de septiembre, con un solo voto demócrata a favor. Pero, el Senado, dominado por los republicanos 53 a 47 y donde se necesitan 60 votos para llevar esa medida a votación final, no ha logrado avanzar la resolución.

Los demócratas han insistido en que cualquier resolución extienda los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare, que benefician a 24 millones de personas y expiran al terminar el año.

Trump y el liderato republicano del Congreso ha descartado sentarse a negociar con los demócratas en torno a los subsidios de Obamacare mientras las oficinas del gobierno federal se enfrentan a un cierre parcial.

En momentos en que cerca de 2.2 millones de empleados federales están sin cobrar, 750,000 de ellos suspendidos de sus puestos, demócratas y republicanos se enfrentan ahora a que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)- que beneficia a 42 millones de personas-, se queda sin financiamiento a partir del 1 de noviembre.

Tags
Puerto RicoCongreso de Estados UnidosDonald TrumpGobierno federalPresupuesto
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 31 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: