La mayoría de los estadounidenses culpa aún a Trump y los republicanos por el cierre del gobierno federal

Washington D.C. - El 45% de los estadounidenses – una mayoría simple de los estadounidenses- culpa al presidente Donald Trump y los republicanos por la continuación del cierre parcial del gobierno federal, que se ha extendido por todo un mes.

Mientras, justo un tercio de los entrevistados, 33%, responsabiliza a los demócratas, según la encuesta de la empresa Ipsos para el periódico The Washington Post y la cadena ABC News

Los resultados del estudio de opinión representan una leve mejora para Trump y los republicanos, a los que – en una encuesta relámpago al inicio del cierre- había culpado el 47% de los entrevistados, frente a un 30% que responsabilizaba a los demócratas.

En ambas encuestas, un 23% dijo no tener una opinión formada.

Entre los votantes que están registrados, la mayoría culpa a los republicanos 46% a 37%. Mientras, tres de cada cuatro estadounidenses afirmó estar “muy” o “algo preocupados” por el cierre del gobierno. Los liberales son los más preocupados, 87%, en comparación con los conservadores, 62%.

PUBLICIDAD

Casi dos tercios de los entrevistados, 63%, rechaza la gestión de Trump como principal jefe del gobierno federal, lo que representa un incremento de 6% respecto a abril pasado.

La desaprobación de los independientes al desempeño de Trump al frente del gobierno federal alcanza ahora el 72%, un aumento de 12% en comparación con abril.

También ha aumentado el nivel de rechazo de los republicanos, que en un 23%, 8% más que en abril, desaprueba la forma en que maneja el gobierno federal.

El cierre parcial del gobierno federal comenzó el 1 de octubre, tras el Congreso – de mayoría republicana-, no ponerse de acuerdo en torno a una resolución que diera continuidad al presupuesto federal.

La Cámara de Representantes aprobó una resolución el 19 de septiembre, con un solo voto demócrata a favor. Pero, el Senado, dominado por los republicanos 53 a 47 y donde se necesitan 60 votos para llevar esa medida a votación final, no ha logrado avanzar la resolución.

Los demócratas han insistido en que cualquier resolución extienda los subsidios de los planes médicos de la ley Obamacare, que benefician a 24 millones de personas y expiran al terminar el año.

Trump y el liderato republicano del Congreso ha descartado sentarse a negociar con los demócratas en torno a los subsidios de Obamacare mientras las oficinas del gobierno federal se enfrentan a un cierre parcial.