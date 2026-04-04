Los demócratas sostienen que el presupuesto de Donald Trump “empeorará la crisis del costo de vida”

Los demócratas del Congreso federal han afirmado que el plan presupuestario del presidente Donald Trump “solo empeorará la crisis del costo de vida” al que se enfrentan los estadounidenses.

“Su guerra contra Irán se prolonga sin visos de terminar, mientras que el precio de la gasolina, los alimentos y los productos básicos aumentan día a día. En lugar de atender las necesidades de la ciudadanía, esta administración pretende desmantelar la educación pública, recortar la ayuda para la vivienda y eliminar la financiación para la investigación médica”, indicó Rosa DeLauro (Connecticut), líder de la minoría en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Trump envió el viernes al Congreso un proyecto de presupuesto que persigue aumentar el 43.7% del presupuesto del Pentágono y recortar $73,000 millones en gastos sociales. En total, el plan de Trump es recortar el 10% de los gastos no militares, incluidos millones en Puerto Rico.

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Para DeLauro, Trump anticipó lo que es su agenda fiscal, al indicar el jueves que “estamos en guerra”, por lo que “no podemos ocuparnos de las guarderías”. Trump también dijo que Medicaid y Medicare deberían ser responsabilidad de los gobiernos estatales.

“Mientras propone aproximadamente medio billón de dólares en gastos adicionales para el Pentágono, Trump quiere recortar el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y no destinar ni un solo dólar adicional para el cuidado infantil”, agregó.

Por su parte, el líder de la minoría en el Comité de Fuerzas Armadas del Senado, el demócrata Jack Reed (Rhode Island), afirmó que la propuesta de Trump no es seria.

“Con la poca información que tenemos, esta propuesta defectuosa e irresponsable es injustificada y no reconoce los impactos negativos de la guerra de Trump contra Irán y la economía en crisis. Este derroche de gastos propuesto no tiene en cuenta que es probable que esta administración también solicite un importante presupuesto suplementario de emergencia para la guerra”, indicó Reed.

Aunque están en minoría en ambas cámaras, los demócratas tienen suficientes votos en el Senado (dividido 53 a 47) para frenar los proyectos de ley de presupuesto.

“Esta propuesta llega muerta al Congreso”, había advertido el senador demócrata Jeff Merkley (Oregón), líder de la minoría en el Comité de Presupuesto del Senado.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Luisiana), ha aplaudido el proyecto de Trump, el cual se propone avanzar.

“El presupuesto propuesto por el presidente Trump para el año fiscal 2027 cumple con el compromiso de los republicanos de restablecer la cordura fiscal, reducir el despilfarro, el fraude y el abuso en Washington, hacer que nuestras calles y vecindarios vuelvan a ser seguros y reavivar aún más el sueño americano. Estas son las cosas que prometimos en nuestra campaña y por las que votó el pueblo estadounidense”, indicó Johnson.

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Mientras, el presidente del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, el republicano Roger Wicker (Misisipi), señaló que el proyecto de Trump “garantizará que nuestras fuerzas armadas sigan siendo las más avanzadas del mundo, respaldando una fuerza sin igual capaz de defender nuestros intereses en el siglo XX”.

“Estos fondos impulsarán a Estados Unidos hacia un presupuesto de defensa del 5% del Producto Interno Bruto, un objetivo que desde hace tiempo consideramos necesario para mantener nuestra defensa nacional.El presidente Trump también envía una clara señal a nuestros aliados y socios para que aprovechen los avances recientes y alcancen este objetivo junto con nosotros”, dijo Wicker.

Al aludir a algunos recortes en programas sociales, la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB) de la Casa Blanca mencionó dos asignados a Puerto Rico. Pero, su agenda incluye otra vez recortes significativos, incluidos los departamentos de Educación, Vivienda y Trabajo, entre otras áreas.

La OMB indicó que eliminan “casi $2 millones de los contribuyentes en un proyecto (financiado por el Departamento de Salud federal) llamado ‘Promoción de la equidad en la salud adolescente’ en Puerto Rico, que pretende atender solo a 1,100 personas al año”.

También recortan $2 millones del Departamento de Justicia federal para “una organización sin fines de lucro puertorriqueña que se centra en abordar el ‘racismo estructural y las masculinidades tóxicas’”.

Los departamentos con mayores recortes en el plan de Trump son Estado (30.4%), Trabajo (25.7%), Agricultura (19%), Interior (12.9%), Vivienda (12.7%), Salud (12.2%) y Seguridad Nacional (3.2%).

Además del Pentágono, recibirían aumentos presupuestarios los departamentos de Justicia (13%), Asuntos del Veterano (8.7%), Transportación (6.2%) y Energia (1.8%).