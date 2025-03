Marjorie Taylor Greene propone legislar el inglés como idioma oficial de Estados Unidos

La legislación señala que la medida no busca, sin embargo, “imitar la preservación o el uso de las lenguas nativas de Alaska o de los nativos americanos (según se define en la Ley de Lenguas Nativas Americanas)” .

“Durante generaciones, Estados Unidos ha dado la bienvenida a personas de todo el mundo, pero, en los últimos años, nuestro país ha perdido su identidad porque nuestro gobierno no ha exigido a los nuevos ciudadanos que se asimilen. Eso empieza por el idioma. Una nación que no puede comunicarse no puede permanecer unida. Mi proyecto de ley garantiza que Estados Unidos siga siendo fuerte, soberano y arraigado en el legado que lo hizo grande”, indicó la ultraconservadora Greene, al anunciar la medida.