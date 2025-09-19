Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Miguel Cardona: gobierno federal ve a Puerto Rico “como un lugar para estacionar sus camiones militares y no para invertir en el talento”
Al ser homenajeado por el Caucus Hispano del Congreso, el exsecretario de Educación expresa preocupación con las políticas de Donald Trump, y afirma que hay que “capear el temporal”
19 de septiembre de 2025 - 1:03 PM