Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de septiembre de 2025
86°lluvia moderada
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Miguel Cardona: gobierno federal ve a Puerto Rico “como un lugar para estacionar sus camiones militares y no para invertir en el talento”

Al ser homenajeado por el Caucus Hispano del Congreso, el exsecretario de Educación expresa preocupación con las políticas de Donald Trump, y afirma que hay que “capear el temporal”

19 de septiembre de 2025 - 1:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miguel Cardona (foto) fue secretario de Educación federal bajo la pasada presidencia de Joe Biden. (Xavier Araújo)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El puertorriqueño Miguel Cardona, exsecretario de Educación de Estados Unidos, exhortó a estudiantes y educadores a mantener la defensa de sus valores y “capear el temporal”, en medio de la cancelación de programas del sistema educativo que benefician a las minorías, incluidos los latinos en general y boricuas en particular.

RELACIONADAS
Tags
Miguel CardonaDepartamento de Educación de Estados UnidosCaucus Hispano del CongresoDonald TrumpWashington D. C.
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: