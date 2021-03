Washington D.C. – En un mítin virtual a favor de su proyecto de status, la congresista Nydia Velázquez afirmó hoy que está abierta al diálogo con el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en torno a una medida federal que busque una solución al dilema político de Puerto Rico.

Pero, Velázquez, demócrata puertorriqueña por Nueva York, sostuvo que para que pueda haber un diálogo productivo tiene que estar fuera de la discusión que el proceso federal vaya dirigido a regular una consulta estadidad sí o no, como impulsa el proyecto del demócrata boricua Darren Soto (Florida) y la comisionada González.

“Voy a hacer un acercamiento formal…y ver si hay alguna oportunidad de trabajar juntos”, indicó Velázquez, quien presentó en la Cámara de Representantes, junto a su colega boricua Alexandria Ocasio Cortez, un proyecto que propone vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas de status no territoriales que puedan ser llevadas a votación “en orden de preferencia”.

La presentación este mes de los proyectos sobre el status político de Puerto Rico - tras el referéndum de noviembre pasado en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos-, reflejó la división que existe entre los demócratas del Congreso sobre ese asunto y el escaso interés de los republicanos para echar hacia delante la discusión.

El proyecto de ley 2070 de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez ha reunido, incluyéndolas a ellas, a 74 demócratas como coautores originales de la legislación. La versión del Senado, comandada por el demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), tiene otros siete coauspiciadores, incluido el republicano Roger Wicker (Misisipi).

La legislación 1522 de Soto y González es respaldada, en total, por 44 demócratas y 14 republicanos, mientras la versión del Senado, liderada por Martin Heinrich (Nuevo México), reúne a cuatro senadores demócratas.

Un proyecto de admisión de Puerto Rico como estado es rechazado por los líderes de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), y de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), mientras otros, como el senador republicano Rick Scott (Florida), reconocen que esa propuesta no tiene suficiente apoyo en el Congreso y que el referéndum de noviembre pasado reflejó que los puertorriqueños están divididos en torno a su futuro político.

Velázquez reiteró que su medida abre la puerta a considerar como alternativas la estadidad, la libre asociación, la independencia y “cualquier otra opción que no sea la situación territorial vigente”. “El argumento de que (el proyecto) va en contra de la estadidad no tiene ningún fundamento”, sostuvo.

El gobierno federal ha acentuado, en los últimos años, que las alternativas no territoriales para la isla son la estadidad, la independencia y la libre asociación.

La legisladora boricua dijo que antes de presentar su proyecto de ley reiteró al gobernador Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), que impulsaría una nueva versión de su medida, y conversó con la comisionada González, a quien le advirtió que pueden trabajar juntos o “estar aquí 10 o 20 años” lidiando con el debate sobre la situación colonial de Puerto Rico.

El gobernador Pierluisi ha indicado que este “no es momento de que el Congreso nos diga cómo resolver nuestro status. Es momento de que el Congreso responda sí o no a la petición de estadidad del pueblo de Puerto Rico”.

Defiende origen de su proyecto

En el mítin, con ocasión de la conmemoración de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, Velázquez afirmó que su proyecto de ley es el producto del trabajo de más de 100 grupos e instituciones, “cientos de reuniones y horas de trabajo”.

“No hubo una llamada a nuestra oficina que no fue respondida ni una petición de reunión que no se dio”, sostuvo.

El proyecto de ley ha sido respaldado por sectores del Partido Popular Democrático (PPD), como el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Pero, es rechazado por otras voces del PPD, como los expresidentes de la colectividad, la exsenadora Victoria Muñoz Mendoza y el exalcalde Héctor Luis Acevedo, y el representante Héctor Ferrer Santiago.

La Junta de Gobierno del PPD se reunirá el miércoles para discutir la legislación.

El proyecto, a su vez, ha sido recibido con entusiasmo por el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y, según los promotores de la legislación, por cerca de un centenar de organizaciones liberales de EE.UU. y Puerto Rico.

“El status nos divide, que nos una la búsqueda de una solución”, escribió en el chat de la transmisión del mítin la portavoz del MVC en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén.

Decenas de grupos participaron del mítin virtual, que incluyó al excongresista demócrata Luis Gutiérrez, a quien Velázquez reconoció por haberle ayudado a conseguir coauspiciadores para la legislación.

“Tenemos que mantener el momento. Hay que hacer un trabajo increíble con los miembros del Congreso”, dijo Velázquez, al acentuar que muchos no están informados sobre la realidad de la isla y que su proyecto “le da el poder a Puerto Rico” de solucionar su situación colonial, “buscar justicia y participación para todos”.

Gutiérrez destacó el apoyo que han tenido de legisladores estatales y concejales municipales boricuas en Estados Unidos, como los senadores estatales Gustavo Rivera (Nueva York), Adam Gómez (Massachusetts), Omar Aquino (Illinois) y Cristina Pacione Zayas (Illinois), y los concejales María Quiñones Sánchez (Filadelfia), Roberto Maldonado (Chicago), Carlina Rivera (Nueva York) y Diana Ayala (Nueva York).

“Nunca descansaremos hasta que este pecado del colonialismo sea eliminado. Esta lucha la vamos a ganar”, sostuvo Gutiérrez.

Más respaldo

Uno de los grupos que anunció hoy su respaldo a la medida es la Mesa de Diálogo Martin Luther King.

“Nos solidarizamos con este proyecto de ley presentado por las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez, porque exige un proceso justo, abierto, participativo y democrático para resolver conforme al derecho internacional la inmoralidad del pecado estructural del coloniaje centenario del pueblo puertorriqueño” señaló Lester Caleb Santiago Torres, co coordinador de la Mesa de Diálogo Martin Luther King.

Justo Méndez Aramburu, portavoz de la coalición Vamos por Puerto Rico, afirmó que el proyecto de Velázquez, Ocasio Cortez y Menéndez “es una oportunidad histórica para analizar el impacto que ha tenido el colonialismo en Puerto Rico y cambiar el rumbo”.

La expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York Melissa Mark Viverito, a nombre del Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, dijo que el proyecto de Velázquez, Ocasio Cortez y Menéndez es el único que cumple con la promesa del presidente Joe Biden de promover un proceso de libre determinación vinculante para el gobierno federal junto a “representantes que apoyan cada una de las opciones de status en Puerto Rico”.

Los oradores del evento incluyeron representantes de Power4PuertoRico, la Fundación Open Society, el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, “Puerto Rican Agenda in Chicago”, Center for Popular Democracy, Boricuas Unidos en la Diáspora, Diáspora en Resistencia y Alianza Center in Orlando (Florida),

También participó de la actividad el actor y director de cine Jacobo Morales, y hubo una presentación musical que incluyó a la cantante Chabela Rodríguez y al cuatrista Tony Mapeyé.