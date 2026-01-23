Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández escribe a líderes de los comités de Agricultura en apoyo a una transición del PAN al SNAP

La carta está firmada por 17 demócratas y tres republicanos

23 de enero de 2026 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico recibe actualmente cerca de $3,000 millones en fondos del PAN. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Junto a dos docenas de congresistas, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, exhortó a los líderes de los comités de Agricultura a incluir en la próxima ley agrícola su legislación que propone una transición de 10 a 15 años del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de Puerto Rico al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

RELACIONADAS

La carta, con fecha del jueves, está suscrita por tres republicanos de la Cámara de Representantes y 17 demócratas, en momentos en que el Ejecutivo de Puerto Rico y diversas organizaciones del archipiélago y la diáspora presionan a favor de esa transición, que pudiera significar unos $1,000 millones adicionales en fondos de asistencia alimentaria.

Actualmente, Puerto Rico recibe cerca de $3,000 millones anuales en fondos del PAN.

“Esta legislación bipartidista establecería un camino claro para que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico logre la paridad con el SNAP”, indicaron los legisladores federales, en la carta enviada a los presidentes de los comités de Agricultura, el senador republicano John Boozman (Arkansas) y el congresista republicano Glenn “GT” Thompson, y las lideresas de la minoría demócrata, la senadora Amy Klobuchar (Minnesota) y la congresista Angie Craig (Minnesota).

Hernández presentó su legislación, que tiene el número 5168, en noviembre, con el respaldo de la gobernadora Jenniffer González. La medida tiene 23 coauspiciadores, incluidos seis republicanos

Los tres republicanos que firman la carta –María Elvira Salazar (Florida), Brian Fiztparick (Pensilvania) y Mike Lawler (Nueva York)– son coauspiciadores del proyecto de ley de Hernández, que exige que el gobierno de Puerto Rico presente un plan de transición al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y garantizaría que dicha agencia proporcione la asistencia técnica necesaria durante todo el proceso.

Cuatro congresistas demócratas boricuas suscriben la carta: Darren Soto (Florida), Nydia Velázquez (Nueva York), Ritchie Torres (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey).

Herman Badillo fue el primer puertorriqueño en llegar al Congreso. Nacido en Caguas, fue electo a la Cámara de Representantes, en 1970, por el distrito 21 de Nueva York. Fue elegido para tres mandatos consecutivos, bajo el Partido Demócrata. Renunció a su escaño, en 1977, para fungir como vicealcalde de la Ciudad de Nueva York. Murió en 2014.Robert García, demócrata, sustituyó a Badillo como representante del distrito 21. Nacido en el Bronx –de padres puertorriqueños–, ocupó un escaño en la Cámara baja hasta 1990, por el distrito 18, también de Nueva York. Murió en 2017.Nellie Pou, demócrata, es desde enero de 2025 la representante del distrito 9 de Nueva Jersey, estado en el que nació y se crio. Su nombre de pila es Nélida Ávila González; su padre era natural de Camuy y su madre es de Aguadilla.
1 / 11 | 11 boricuas han juramentado al Congreso de Estados Unidos: conócelos aquí. Herman Badillo fue el primer puertorriqueño en llegar al Congreso. Nacido en Caguas, fue electo a la Cámara de Representantes, en 1970, por el distrito 21 de Nueva York. Fue elegido para tres mandatos consecutivos, bajo el Partido Demócrata. Renunció a su escaño, en 1977, para fungir como vicealcalde de la Ciudad de Nueva York. Murió en 2014. - El Nuevo Día

Los presidentes de los comités de Agricultura consideran presentar nuevos proyectos de ley agrícola, que en los últimos tres años han tenido que ser reautorizados por solo un año, de manera temporal, tras la falta de consenso para una nueva legislación de cinco años. La ley temporal vigente vence el 30 de septiembre.

“Puerto Rico ha operado durante décadas bajo una asignación fija de fondos para asistencia alimentaria que no se ajusta automáticamente cuando ocurre una recesión económica, un desastre natural o un aumento en la necesidad, situaciones que el programa SNAP sí atiende en los estados. Incluir la medida en la ley agrícola traería la equidad que por tanto tiempo se ha esperado para más de 1.3 millones de personas de bajos ingresos en la isla que dependen de esta ayuda, al tiempo que establece una transición ordenada y responsable”, indicó Hernández.

Los promotores de la transición al PAN todavía buscan un senador republicano que quiera liderar la medida en el Senado junto a la demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York).

Thompson ha indicado a El Nuevo Día que espera iniciar, temprano en 2026, la evaluación del proyecto de ley agrícola, aunque todavía no se compromete con la legislación de Hernández.

En los últimos dos años, los esfuerzos han quedado frenados en el Congreso, principalmente, por los republicanos considerar que el gobierno de Puerto Rico no ha estado listo para implantar los requisitos de trabajo y cambios tecnológicos del SNAP. Hernández confía que la larga transición que propone su proyecto eche a un lado las preocupaciones republicanas.

Tags
Puerto RicoCongreso de Estados UnidosPANPablo José Hernández Rivera
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 23 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: