Pablo José Hernández pide a Agricultura federal conocer si cerró las oficinas de Utuado y Mayagüez

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, ha pedido al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que precise si ha ordenado el cierre de sus oficinas de Utuado y Mayagüez y las razones para tomar esa decisión.

“Estas oficinas desempeñan un papel vital en el apoyo a los agricultores locales, el impulso de iniciativas de desarrollo rural y la facilitación del acceso a programas de asistencia alimentaria en toda la isla. Durante décadas, estas oficinas han sido un punto de acceso crucial a los servicios esenciales de USDA para cientos de agricultores y sus familias”, indicó Hernández, en una carta enviada el 12 de agosto a la secretaria de Agricultura federal, Brooke Rollins.

En referencia a oficinas que “han brindado asistencia técnica, acceso a programas de financiamiento y apoyo crucial para la recuperación tras desastres naturales como huracanes”, el comisionado afirmó que el cierre “representaría un golpe devastador para algunas de las regiones agrícolas más productivas y estratégicas de la isla, amenazando con echar por tierra años de esfuerzos sostenidos para fortalecer las economías locales y garantizar la seguridad alimentaria”.

El pasado 27 de marzo, Hernández envió otra carta a USDA en la que expresó su profunda preocupación por “la posible rescisión de los contratos de arrendamiento en todo el país, los cuales las cuatro oficinas de Desarrollo Rural del USDA en Puerto Rico consideraban esenciales para su misión”.