Pablo José Hernández pide “rendición de cuentas” sobre contrato de Power Expectations

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, comentó este miércoles que el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de Estados Unidos merecen “respuestas y rendición de cuentas” sobre el escándalo y el posible fraude en torno al contrato de generación de energía de $5,900 millones que la administración de Jenniffer González otorgó a la empresa Power Expectations.

“¿Qué sabía el gobierno de Puerto Rico? ¿Cuándo lo supo? ¿Por qué lo ocultó? ¿Fue corrupción, incompetencia o ambas? Este escándalo tiene consecuencias directas en los apagones, ya que no contamos con energía de emergencia”, indicó Hernández en un mensaje en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos previo al inicio de los trabajos del día.

El domingo, en San Juan, el comisionado residente anunció que esta semana tiene previsto solicitar una investigación sobre el contrato para la generación de 400 megavatios de energía, cuya cancelación ordenó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) luego de que trascendiera que se falsificó la firma de Enchanted Rock, subsidiaria de ERock, y que las autoridades gubernamentales habían sido notificadas con antelación.

PUBLICIDAD

El escándalo, sostuvo, también involucra una carta de un bufete de abogados que, según se ha señalado, sería igualmente falsa y que habría intentado extorsionar a Enchanted Rock.

“Cabría esperar que, tras todas estas irregularidades, los organismos gubernamentales pertinentes hubieran respondido con contundencia. Habrían rescindido el contrato. Habrían denunciado el fraude, pero no lo hicieron. En cambio, sustituyeron a Enchanted Rock por otra empresa mediante un acuerdo de cesión de derechos”, indicó el comisionado en su mensaje.

Hernández -quien hace caucus con la minoría demócrata de la Cámara de Representantes y considera que hay “evidencia sólida” de que hubo fraude- exhortó a los congresistas a trabajar con él en favor de que se ofrezcan las respuestas necesarias.

“El pueblo de Puerto Rico merece respuestas y rendición de cuentas. El Congreso, que ha asignado $17 mil millones para la red eléctrica de Puerto Rico, merece respuestas y rendición de cuentas”, sostuvo el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

Hernández advirtió que la gran mayoría de los puertorriqueños “no son corruptos ni incompetentes”, y al igual que “la gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses y los miembros del Congreso, detestamos la corrupción y la combatimos”.

Power Expectations lideraba un consorcio que supuestamente incluía a Enchanted Rock y Reyes Contractor Group para la producción de 400 megavatios, por 10 años, a 22 centavos por kilovatio hora, lo que se traducía en un valor estimado de $5,887 millones.