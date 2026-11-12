Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
12 de noviembre de 2026
91°Lluvias aisladas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pablo José Hernández quiere que el Congreso exija rendición de cuentas a los corruptos en Puerto Rico y Estados Unidos

El comisionado residente en Washington ofreció un mensaje en el hemiciclo de la Cámara baja

12 de noviembre de 2026 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comisionado residente Pablo José Hernández ofreció un breve mensaje en el hemiciclo, tras el cierre de los trabajos formales del día. (Ramon "Tonito" Zayas)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, afirmó este jueves que sus prioridades en el próximo Congreso serán buscarle una solución a la brecha en el acceso a los fondos Medicaid, la asistencia alimentaria, la crisis del costo de energía y exigir que los corruptos en Puerto Rico y Estados Unidos rindan cuentas.

RELACIONADAS

En un breve mensaje en el hemiciclo, tras concluir la sesión del día y antes que la Cámara de Representantes recesara hasta el lunes próximo, Hernández afirmó que los electores estadounidenses le dieron, el pasado 3 de noviembre, un mandato al Congreso de “enfocarse en la asequibilidad y la rendición de cuentas”.

“Como representante de Puerto Rico en el Congreso, lucharé para que las prioridades de mi isla sean atendidas dentro de ese mandato. Resolvamos la brecha de financiamiento de Medicaid en la isla. Resolvamos la brecha de financiamiento de la asistencia nutricional en la isla. Resolvamos la crisis del costo de la energía en la isla”, indicó Hernández, quien hace caucus con los demócratas, que tendrán una amplia mayoría en la Cámara baja en la próxima sesión del Congreso, que empieza el 3 de enero.

Hernández, quien quiere que se investigue el escándalo del fallido contrato de generación de energía con Power Expectations, sostuvo que el Congreso debe exigir también “que los corruptos rindan cuentas”, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

La mayoría demócrata, en el Senado y la Cámara baja, heredará, en enero, el debate sobre el abismo fiscal de $3,700 millones en que puede caer el gobierno y la industria de salud de Puerto Rico, si al menos no se renueva la misma cantidad de fondos que recibe el archipiélago boricua bajo el programa Medicaid, unos $4,200 millones anuales.

Además, la mayoría republicana del Congreso dejó fuera de sus proyectos para reautorizar la ley agrícola la legislación de Hernández que persigue una transición de 15 años para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

Bajo el SNAP, Puerto Rico recibiría cerca de $1,000 millones adicionales y tendría que imponer requisitos de trabajo a los beneficiarios del programa que tienen entre 18 y 64 años, con excepción para los estudiantes y otros sectores de la sociedad.

Tags
Puerto RicoCongreso de Estados UnidosPablo José Hernández RiveraCorrupciónMedicaidPAN
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: