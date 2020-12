Washington D.C. – El gobernador electo Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González afirmaron hoy que no deben haber excusas en el Congreso para negar la admisión de Puerto Rico como estado, mientras líderes de oposición afirmaron que las expresiones del líder demócrata del Senado, Charles Schumer, resaltan que los esfuerzos se deben centrar en acordar un proceso de consenso sobre el status.

“Se acabaron las excusas. El proceso del plebiscito estadidad ‘sí’ o ‘no’ fue claro y justo. La estadidad salió favorecida por la mayoría del pueblo de Puerto Rico y su voluntad hay que respetarla. Es hora de que los ciudadanos americanos en Puerto Rico tengan la igualdad que se merecen”, indicó Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) e identificado con los demócratas, en una declaración escrita.

En sus primeras declaraciones sobre el resultado del referéndum ‘sí’ o ‘no’ del 3 de noviembre, en el que la estadidad obtuvo el 52% de los votos, Schumer indicó a El Nuevo Día que el debate sobre el status político de Puerto Rico refleja que la Isla está dividida sobre ese asunto.

Pero, dijo entender tanto las denuncias sobre el status territorial como los reclamos en favor de que se eche a andar un proceso “justo”.

“Los puertorriqueños son los que deben decidir el status político de la isla y el Congreso debe respetar la voluntad de la gente. Estoy escuchando de líderes de todo Puerto Rico, en Nueva York y en la Isla, y no hay aún consenso, hay división. Estoy esperando porque ocurra ese consenso. Pienso que no debo imponer mis puntos de vista, sino esperar porque evolucione un consenso. Y eso es todo lo que digo sobre la estadidad. Si hay un fuerte consenso lo seguiré en cualquier dirección que tome”, indicó Schumer.

En el otro lado del escenario político estadounidense, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), ha hecho claro que jamás dará paso a una propuesta de estadidad para Puerto Rico o Washington D.C.. Si McConnell continuará después del 5 de enero como líder de la mayoría o Schumer asumirá ese rol dependerá de dos segundas vueltas por los dos escaños de Georgia en el Senado federal.

La comisionada González, quien hace caucus en la Cámara baja federal con los republicanos, afirmó que “por demasiado tiempo, políticos de ambos partidos nacionales han utilizado el tema del status político” - el cual considera un tema de derechos civiles-, como un balón político.

Al aludir también a los resultados de los plebiscitos de 2012 y 2017 que el gobierno del PNP también defienden, la comisionada González afirmó que “corresponde a los líderes de ambos partidos nacionales acatar el mandato expreso del pueblo y encaminar la admisión de Puerto Rico como estado”. Como líder de los republicanos de la Isla, González firmó la semana pasada una carta junto al presidente de los demócratas locales, Charlie Rodríguez, y otros grupos en la que piden a los líderes del Congreso la admisión de Puerto Rico como estado.

Pero, tanto el probable próximo presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, como el senador independentista Juan Dalmau indicaron que Schumer ha acentuado que hay espacio para buscar un proceso de consenso para encaminar el debate sobre el status.

Hernández Montañez - del Partido Popular Democrático (PPD)-, sostuvo que junto a la protección de los servicios esenciales públicos “frente a la Junta” de Supervisión Fiscal (JSF), enmiendas a la ley Promesa, paridad en programas federales y la promoción de Puerto Rico como centro de manufactura, el tema del status es uno de los asuntos que “es necesario trabajar juntos” y requieren “dejar el fanatismo partidista a un lado”.

“Seriamente considero que la única salida es un mecanismo procesal donde se garantice la participación de todos los sectores en la Isla. Para darle legitimidad a cualquier proceso de autodeterminación es necesaria la participación e inclusión de todos los partidos, movimientos y organizaciones en Puerto Rico”, indicó Hernández Montañez, quien se propone promover temprano en 2021 legislación a favor de la convocatoria a una Asamblea de Status.

Aunque Pierluisi fue electo gobernador el pasado 3 de noviembre, con el 33% de los votos, el PPD puede controlar la Cámara baja de la Isla y tener la mayoría de los senadores.

El senador Dalmau envió cartas recientemente al equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), con la intención de presentarles las propuestas de su Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en torno al status.

“Las expresiones de Shumer confirman dos asuntos que he planteado consistentemente: primero que el plebiscito del 3 de noviembre era ilegítimo y no será respetado en Washington; segundo, que debe surgir una iniciativa procesal de consenso para que los representantes de las opciones no coloniales ni territoriales, acudamos en conjunto al Congreso y exigir que se exprese sobre la viabilidad, responsabilidades y consecuencias de cada opción”, indicó Dalmau, quien es el secretario general del PIP.

Dalmau agregó que bajo la propuesta del PIP de convocar a una “Asamblea de Descolonización, nadie tiene que renunciar a su status de preferencia”. “Permite alcanzar un consenso procesal. Luego de que el Congreso se exprese, los puertorriqueños votarían de manera informada por las distintas opciones no territoriales que sean viables”, sostuvo el senador independentista.

Pierluisi y la comisionada González han señado que promoverán legislación en 2021 en el Congreso para convertir a Puerto Rico en un estado.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que si hay posibilidades de éxito no impedirá un proyecto pro estadidad. Pero, las expresiones de los líderes del Senado hacen muy complicado avanzar en el próximo Congreso una legislación a esos efectos.

Tras el plebiscito, el presidente electo Joe Biden – aunque a nivel personal ha dicho que la estadidad es la mejor forma de alcanzar igualdad dentro del gobierno federal (eso nadie la duda)-, reafirmó su compromiso con un proceso de status vinculante para el gobierno federal y en el que estén representadas todas las partes.