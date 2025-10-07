Opinión
7 de octubre de 2025
85°nubes rotas
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rinden homenaje a PJ Sin Suela y al congresista Brendan Boyle en Washington D.C.

La actividad fue coordinada por la organización BoricuaActivatEd y tendrá lugar este jueves

7 de octubre de 2025 - 2:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El artista urbano PJ SinSuela será homanejado el jueves en Washington D.C. (Cesar Berrios)
Por

La organización BoricuActivatEd rendirá homenaje el jueves en la capital estadounidense al congresista demócrata Brendan Boyle (Pensilvania) y al artista PJ Sin Suela.

El evento, previsto para el restaurante Sonoma, en la capital federal, celebra, a su vez, el octavo aniversario de BoricuaActivatEd, fundada después del huracán María con el propósito de capacitar a los puertorriqueños y latinos en general en torno a la participación cívica y el activismo.

Jennice Fuentes, fundadora de BoricuaActivatEd, dijo que el congresista Boyle recibirá el primer Premio al Liderazgo Organizacional. Mientras, PJ Sin Suela, cuyo nombre de pila es Pedro Juan Vázquez Bragan y es médico de profesión, obtendrá el primer Premio al Compromiso Social y Artístico.

PJ Sin Suela inició su carrera musical en el 2015, mismo año en el que se graduó de medicina de la Universidad Central del Caribe.Aunque ha tenido varios cortes a lo largo de su carrera, los mechones de pelo en forma de espiral siempre han estado presentes.Actualmente, el médico y cantante, tiene una relación sentimental con la influencer y veterinaria, Adriana Luna.
1 / 7 | PJ Sin Suela: servidor público en el hospital y en la tarima. PJ Sin Suela inició su carrera musical en el 2015, mismo año en el que se graduó de medicina de la Universidad Central del Caribe. - Cesar Berrios

Fuentes indicó que el congresista Boyle ha colaborado con todas sus actividades. “Nos ha ayudado a transformar vidas y empoderar a los residentes para abogar por un futuro mejor”, señaló.

Con respecto a PJ Sin Suela, Fuentes señaló que el reconocimiento destaca su dedicación a la música y el servicio humanitario.

“Mientras su carrera musical despegaba, PJ respondió a la urgente necesidad de atención médica tras los huracanes Irma y María. Brindó servicios de salud a puertorriqueños en medio del desastre. Su música continúa abordando temas sociales y políticos urgentes, demostrando su compromiso de usar su plataforma para lograr un cambio positivo”, afirmó Fuentes.

BoricuaActivatEd, dijo Fuentes, ha impactado a más de 5,000 personas por medio de talleres, programas educativos y eventos comunitarios.

