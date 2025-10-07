Rinden homenaje a PJ Sin Suela y al congresista Brendan Boyle en Washington D.C.
La actividad fue coordinada por la organización BoricuaActivatEd y tendrá lugar este jueves
7 de octubre de 2025 - 2:51 PM
La organización BoricuActivatEd rendirá homenaje el jueves en la capital estadounidense al congresista demócrata Brendan Boyle (Pensilvania) y al artista PJ Sin Suela.
El evento, previsto para el restaurante Sonoma, en la capital federal, celebra, a su vez, el octavo aniversario de BoricuaActivatEd, fundada después del huracán María con el propósito de capacitar a los puertorriqueños y latinos en general en torno a la participación cívica y el activismo.
Jennice Fuentes, fundadora de BoricuaActivatEd, dijo que el congresista Boyle recibirá el primer Premio al Liderazgo Organizacional. Mientras, PJ Sin Suela, cuyo nombre de pila es Pedro Juan Vázquez Bragan y es médico de profesión, obtendrá el primer Premio al Compromiso Social y Artístico.
Fuentes indicó que el congresista Boyle ha colaborado con todas sus actividades. “Nos ha ayudado a transformar vidas y empoderar a los residentes para abogar por un futuro mejor”, señaló.
Con respecto a PJ Sin Suela, Fuentes señaló que el reconocimiento destaca su dedicación a la música y el servicio humanitario.
“Mientras su carrera musical despegaba, PJ respondió a la urgente necesidad de atención médica tras los huracanes Irma y María. Brindó servicios de salud a puertorriqueños en medio del desastre. Su música continúa abordando temas sociales y políticos urgentes, demostrando su compromiso de usar su plataforma para lograr un cambio positivo”, afirmó Fuentes.
BoricuaActivatEd, dijo Fuentes, ha impactado a más de 5,000 personas por medio de talleres, programas educativos y eventos comunitarios.
