Senado refiere a Donald Trump asignación de $14.1 millones para iniciativas de infraestructura de agua en Puerto Rico

Washington D.C. - El Senado estadounidense aprobó este jueves la legislación que reúne tres proyectos de presupuesto, que, entre otras cosas, asigna $14.1 millones para iniciativas de infraestructura de agua en Puerto Rico.

Una abrumadora mayoría de los senadores (82-15) dio su visto bueno a la medida, que asigna fondos para los departamentos de Justicia, Comercio, Interior, oficinas relacionadas a la Ciencia, Desarrollo de Energía y Agua, y el Ambiente, y fue ratificada la semana pasada (397-28) en el pleno de la Cámara de Representantes.

La legislación pasa ahora a la firma del presidente Donald Trump, en momentos en que el Congreso busca evitar que algunas oficinas cierren parcialmente el 31 de enero o que sea necesaria otra resolución temporal de presupuesto.

Esta vez, sin embargo, quedan pocos proyectos –pero con la mayor parte de las asignaciones– sin aprobar para todo el año fiscal, que comenzó en octubre y termina en septiembre.

La resolución de presupuesto vigente vence a la medianoche del 30 de enero.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, había adelantado que la asignación de $14.1 millones iría al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, que se encargaría de los proyectos de infraestructura de agua en Puerto Rico.

En términos de asignaciones directas, la legislación otorgaría $1.03 millones para la organización educativa sin fines de lucro Vimenti, con el objetivo de ampliar el acceso de estudiantes a educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, indicó Hernández.

También, incluye $514,000 para que el Municipio de Juana Díaz implante el programa anticrimen Virtual Security 360, y $112,000 para que el gobierno municipal de Cabo Rojo adquiera vehículos policiales.

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) destacó, a su vez, una asignación de $3.2 millones para el Servicio Forestal adquirir terrenos en el área del Bosque Nacional El Yunque.

También, resaltó una asignación de $294,000 en fondos de operación y mantenimiento al Cuerpo de Ingenieros para iniciativas en Puerto Rico, “incluyendo $181,000 para inspección de obras completadas y $113,000 para encuestas de condición de proyectos”.

La legislación, a nivel de Estados Unidos y sus territorios, aumenta en $375 millones el financiamiento para la infraestructura de la red eléctrica, de acuerdo al Comité de Asignaciones de la Cámara baja.

Por su parte, Hernández dijo que la medida asigna $235 millones para la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía, con el propósito de modernizar redes eléctricas en los 50 estados y los territorios, incluyendo Puerto Rico. Se trata, sostuvo, de una medida que impulsó como enmienda.

Con la legislación ratificada este jueves, el Senado ya ha aprobado seis de los 12 proyectos de presupuesto. En la Cámara baja, se han aprobado ocho.

No obstante, quedan pendientes –en ambas cámaras– los proyectos de presupuesto para los departamentos que reúnen la mayor parte de las asignaciones: Defensa, Salud, Transportación, Vivienda y Seguridad Interna.

“Nuestra intención es completar el trabajo sobre los 12 proyectos de ley de asignaciones anuales este mes. Es un objetivo ambicioso, pero podemos lograrlo con la cooperación y la colaboración que nos ha llevado hoy a esta segunda ronda de tres proyectos de ley”, dijo la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins (Maine).

En general, la medida pone freno a cerca de $163,000 millones en recortes propuestos en el proyecto de presupuesto enviado por Trump al Congreso, según la líder de la minoría demócrata en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Rosa DeLauro.

“Teníamos tres objetivos al iniciar este proceso: proteger la financiación para las prioridades demócratas, eliminar cualquier estrategia de envenenamiento y reafirmar el control del Congreso sobre el presupuesto. Esta legislación logra estos tres objetivos y más. Invierte en programas para abordar los altos costos de los servicios públicos, promueve la seguridad pública mediante el aumento de las subvenciones, defiende nuestros parques nacionales y tierras públicas, y protege el medio ambiente, a la vez que rechaza los drásticos recortes que pretende la administración Trump”, indicó DeLauro.