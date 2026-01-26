Opinión
Sentencian a cinco meses de cárcel a una boricua que agredió a auxiliares de vuelo en Florida

Jenniffer Rodríguez, de 37 años, se declaró culpable en julio pasado

26 de enero de 2026 - 7:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente ocurrió en el aeropuerto internacional de Tampa. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - Una mujer puertorriqueña fue sentenciada este lunes a cinco meses de cárcel en Tampa, Florida, por interferir con auxiliares de vuelo durante un viaje con destino a Puerto Rico en 2024.

La jueza federal para el distrito central de Tampa, Kathryn Mizelle, dictó la sentencta contra la boricua Jenniffer Rodríguez.

El incidente donde estuvo involucrada Rodríguez ocurrió el 21 de abril de 2024, durante un viaje de Tampa a San Juan, según el fiscal federal Gregory Kehoe.

De acuerdo a la fiscalía federal, “después de que el avión se alejara de la puerta de embarque, una auxiliar de vuelo le pidió repetidamente a Rodríguez que colgara su llamada”, pero ella “comenzó a discutir con las auxiliares de vuelo”.

“Rodríguez comenzó a gritarles y amenazó con golpearlas, abofetearlas, darles una paliza, jalarles el cabello y arrastrarlas por el pasillo del avión agarrándolas de las bufandas. También les impidió brindar asistencia médica a un pasajero cercano y preparar la cabina para el despegue. El piloto se vio obligado a regresar a la puerta de embarque y los pasajeros tuvieron que desembarcar para que Rodríguez pudiera ser escoltado fuera del avión por las fuerzas del orden”, agregó la fiscalía federal.

Rodríguez, de 37 años, se declaró culpable en julio de 2025.

