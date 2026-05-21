“Sería un desastre”: Trump vuelve a atacar la idea de admitir a Puerto Rico y Washington D.C. como estados

El presidente Donald Trump, por segundo día consecutivo, afirmó este jueves que la propuesta de estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. haría daño a Estados Unidos.

“Sería un desastre” la admisión de Puerto Rico y Washington D.C. como estados, reafirmó Trump.

En una conferencia de prensa en el despacho Oval, el presidente volvió a mencionar el interés de sectores demócratas en eliminar la regla del filibusterismo del Senado para convertir a Puerto Rico y la zona residencial de Washington D.C. en estados, cuando un periodista le preguntó si piensa que los demócratas querrán de nuevo enjuiciarle políticamente.

Para Trump, la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. garantizaría cuatro nuevos senadores demócratas, y el control de ese partido de la Cámara alta estadounidense.

No cesa tampoco de señalar que los demócratas quieren aumentar a 21 los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque reconoce que en realidad lo que han dicho sectores de ese partido es elevar a 13.

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Trump ha tratado sin éxito de convencer a sus republicanos del Senado que eliminen la regla del filibusterismo para aprobar la ley que exigiría prueba de ciudadanía estadounidense para votar en elecciones en Estados Unidos, que piensa ayudaría a los republicanos a no perder ninguna elección más y evitar el avance de las ideas demócratas.

La regla del filibusterismo suele requerir 60 votos para llevar una medida a votación final.

“Necesitamos que se apruebe el proyecto de ley ‘Save America Act’, y ahora. De igual manera, ¡eliminemos el filibusterismo, lo que nos daría todo! Si no aprobamos al menos una de estas dos disposiciones rápidamente, jamás volverán a ver a un presidente republicano. Los demócratas terminarán con dos estados adicionales, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, y todo lo que eso implica, incluyendo cuatro senadores, muchos congresistas y muchos votos electorales adicionales, y también lograrán su sueño de un Tribunal Supremo de Estados Unidos con su número favorito: 21 jueces”, escribió el miércoles Trump en su red social.

Trump insistió en que, si los republicanos no actúan ahora, “los demócratas eliminarán el filibusterismo el primer día que tengan la oportunidad de hacerlo”.

Mientras rechaza con fuerza la estadidad para Puerto Rico, Trump habla de ofrecérsela a Venezuela, Groenlandia y Canadá, que no la han pedido.