Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Sería un desastre”: Trump vuelve a atacar la idea de admitir a Puerto Rico y Washington D.C. como estados

El día anterior también había denunciado esas propuestas en un mensaje en su red social

21 de mayo de 2026 - 6:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump. (JIM LO SCALZO / POOL)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

El presidente Donald Trump, por segundo día consecutivo, afirmó este jueves que la propuesta de estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. haría daño a Estados Unidos.

“Sería un desastre” la admisión de Puerto Rico y Washington D.C. como estados, reafirmó Trump.

En una conferencia de prensa en el despacho Oval, el presidente volvió a mencionar el interés de sectores demócratas en eliminar la regla del filibusterismo del Senado para convertir a Puerto Rico y la zona residencial de Washington D.C. en estados, cuando un periodista le preguntó si piensa que los demócratas querrán de nuevo enjuiciarle políticamente.

Para Trump, la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. garantizaría cuatro nuevos senadores demócratas, y el control de ese partido de la Cámara alta estadounidense.

No cesa tampoco de señalar que los demócratas quieren aumentar a 21 los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos, aunque reconoce que en realidad lo que han dicho sectores de ese partido es elevar a 13.

Trump ha tratado sin éxito de convencer a sus republicanos del Senado que eliminen la regla del filibusterismo para aprobar la ley que exigiría prueba de ciudadanía estadounidense para votar en elecciones en Estados Unidos, que piensa ayudaría a los republicanos a no perder ninguna elección más y evitar el avance de las ideas demócratas.

La regla del filibusterismo suele requerir 60 votos para llevar una medida a votación final.

“Necesitamos que se apruebe el proyecto de ley ‘Save America Act’, y ahora. De igual manera, ¡eliminemos el filibusterismo, lo que nos daría todo! Si no aprobamos al menos una de estas dos disposiciones rápidamente, jamás volverán a ver a un presidente republicano. Los demócratas terminarán con dos estados adicionales, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, y todo lo que eso implica, incluyendo cuatro senadores, muchos congresistas y muchos votos electorales adicionales, y también lograrán su sueño de un Tribunal Supremo de Estados Unidos con su número favorito: 21 jueces”, escribió el miércoles Trump en su red social.

Trump insistió en que, si los republicanos no actúan ahora, “los demócratas eliminarán el filibusterismo el primer día que tengan la oportunidad de hacerlo”.

Mientras rechaza con fuerza la estadidad para Puerto Rico, Trump habla de ofrecérsela a Venezuela, Groenlandia y Canadá, que no la han pedido.

A las 11:30 a.m. llegó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Puerto Rico. Su avión Air Force One aterrizó en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. (Ramón "Tonito" Zayas)Al bajar las escaleras, Trump y su esposa estrecharon manos con el gobernador Ricardo Rosselló y la primera dama, Beatriz. (Xavier Araújo)El martes, 3 de octubre, cerca de las 4:00 p.m. Trump culminó su visita. Acto seguido, se montó en su avión y despegó hacía Washington. (Xavier Araújo)
1 / 13 | Donald Trump inspecciona el desastre que dejó María en el país. A las 11:30 a.m. llegó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Puerto Rico. Su avión Air Force One aterrizó en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. (Ramón "Tonito" Zayas)

Tags
estadidadCongreso de Estados UnidosSenado de Estados UnidosDonald TrumpPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: