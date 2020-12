Washington D.C. - El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó esta noche revisar el caso que encabezó el fiscal general de Texas para impugnar las elecciones en estados que decidieron la victoria del presidente electo, Joe Biden, poniendo fin, efectivamente, a las lejanas posibilidades que tenía el presidente Donald Trump de revertir los resultados.

Con el apoyo de otros 17 estados, la demanda del fiscal general de Texas pretendía invalidar los procesos electorales en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

La mayoría del tribunal, al descartar examinar el caso, mantuvo que Texas no tenía legitimación activa para impugnar los procesos electorales de otros estados. La orden del tribunal no fue firmada por ninguno de los jueces, pero dos disintieron.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, sin pasar juicio sobre la petición, expresaron que el foro judicial no tenía discreción para no revisar el caso. Pero, advirtieron que no emitían juicio sobre la validez de la demanda.

En general, los gobiernos que impugnaron las elecciones en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin cuestionaban los procedimientos establecidos para el voto por correo, que terminó favoreciendo a Biden.

Uno de los estados impugnados, Pensilvania, por medio del fiscal general Josh Shapiro, había calificado la demanda de gobiernos republicanos como un “abuso sedicioso del proceso judicial”.

El gobernador de Montana, el demócrata Steve Bullock, en su intervención ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que su estado puso en marcha muchos de los mecanismos de votación que Texas impugna, pero no se le cuestionaba porque Trump fue el vencedor.

Un total de 126 congresistas republicanos se habían unido a la demanda presentada por el fiscal general de Texas.

“Una confederación de tontos”, tuiteó la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), después de que el líder republicano de Texas expresó que quizá era hora para que los estados “que respetan la ley” formen su propia unión.

Aunque era previsible la decisión del Tribunal Supremo estadounidense, ahora queda despejado el camino para los miembros del colegio electoral, en los 50 estados y Washington, confirmar el lunes la victoria de Biden.

Para el congresista independiente Justin Amash (Michigan), quien era republicano, este “engaño de fraude electoral” promovido por los republicanos quedará como “uno de los episodios más vergonzosos y deshonestos en la historia política estadounidense”.

Trump no ha querido reconocer su derrota y argumentado, sin mostrar evidencia, que hubo un fraude masivo en los estados que le dieron la victoria a Biden. Horas antes de la decisión del máximo foro judicial estadounidense, Trump afirmó en Twitter que si el tribunal demostraba “sabiduría y valor” el proceso electoral ganaría respeto “otra vez”.

El presidente Trump nombró a tres de los nueve miembros del tribunal, que ahora tiene una mayoría conservadora de 6-3.

Biden ganó 306 de los 538 miembros del colegio electoral, que se reunirán en sus respectivas jurisdicciones el lunes a votar oficialmente por el próximo presidente de Estados Unidos. Obtuvo más de siete millones de ventaja a nivel nacional que Trump.

El proceso oficial terminará el 6 de enero, cuando el Senado y la Cámara baja federal deberán certificar los votos del colegio electoral.

La juramentación de Biden tendrá lugar dos semanas después, el 20 de enero.