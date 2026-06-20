MSC World Asia tendrá la chorrera en seco más larga de un barco

La llegada del MSC World America a la Florida, en el 2025, trajo el barco más nuevo y grande de MSC Cruises, a norteamérica. El barco, de la “World Class”, ha gustado por su tamaño, opciones de comida, amenidades para toda la familia y especialmente por el gran entretenimiento que ofrece. En unos meses a la flota de esa línea de cruceros, se unirá en Europa el MSC World Asia, un gemelo con novedades que también asombrará a los viajeros, entre otras cosas por The Spiral @ Tree of Life, la chorrera en seco más larga en un barco.

El MSC Asia se está construyendo donde conocen al dedillo lo que busca la línea de cruceros para esta clase de barcos, en el astillero Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire, Francia, que visitamos cuando construían el MSC World America. Este último, el primero en ser construido para navegar por Norteamérica tuvo desde un debut de lujo en su terminal de cruceros de Miami, Florida, la más grande del mundo, hasta excelente acogida en el mercado, tanto por su oferta de vacaciones, como por su valor por precio.

Ya la empresa suministró más fotos y detalles de cómo va la construcción de The Spiral @Tree of Life, que tiene 266 pies de largo, pasando por 12 pisos, y está diseñada para todas las edades. Será el centro de atención y el corazón de The Harbour, el parque familiar al aire libre, que tiene actividades y comida ligera, además de vistas impactantes al océano. Desde allí, un pasillo elevado, alrededor del “árbol de la vida”, llevará a los visitantes hasta la chorrera.

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MSC World Asia - The Spiral @ Tree of Life. (Suministrada)

Al culminar la trillita, llegará hasta el World Promenade, el espacio abierto con entretenimiento, comida y áreas para simplemente relajarse, con una plazoleta que es uno de los mejores lugares y más amplios para ver el atardecer y el mar abierto, ¡uno de los favoritos en esta clase de barcos!

Durante las noches, en el área de The Tree of Life, habrá entretenimiento y música que podrá disfrutar en familia o con sus compañeros de viaje. Ese “árbol de la vida” se verá majestuoso porque se levanta 32 pies desde el “deck” y pesa unas ocho toneladas. Estará iluminado con 492 pies de luces LED, y el concepto fue inspirado en ciudades asiáticas contemporáneas y en los icónicos “superárboles” de la bahía de Singapur.

Un súper barco con más de 40 restaurantes y bares

El World Asia, que como habíamos adelantado, tendrá toques orientales en su decoración, pero pensados para el viajero internacional, tendrá una capacidad para 6,758 pasajeros y desplazará 215,863 toneladas gruesas, lo que lo coloca entre los barcos más grandes del mundo. Contará con más de 40 restaurantes y bares, además de un elemento único en barcos que navegan por Europa, el ya famoso Cliffhanger. Esta especie de columpio, que vimos en su debut en el MSC World America, se balancea fuera del barco a una altura de 164 pies (una vista intimidante cuando solo tiene el mar bajo sus pies). También tendrá siete piscinas (de muy buen tamaño), y siete jacuzzis, varias chorreras acuáticas, como las “Twin Racer y el U Drop”, y el simulador MSC Formula Racer, ideal para los fans de las carreras de Fórmula 1.

En cuanto a cabinas, tendrá la variedad más grande de suites en su Yacht Club (su concepto pionero de un barco dentro un barco), incluyendo la primera Royal Duplex Suite, de dos niveles y 570 pies cuadrados.