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prima:Virgin Voyages hace importantes cambios a su menú

La línea de cruceros amplía su oferta culinaria sin dejar atrás los platos favoritos de sus pasajeros

16 de octubre de 2026 - 12:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parte del renovado menú del Bimini Beach Club. (james livingston)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

A Virgin Voyages se conoce como la línea de barcos para quienes no les gustan los cruceros tradicionales, porque esa es su mejor carta de presentación: no tienen nada de lo tradicional de un crucero. Pero también se conocen entre otras cosas, por su comida, que desde el debut de la empresa, en el 2021, resultó una gratísima sorpresa, al extremo de haber ganado numerosos premios en muy poco tiempo, incluyendo la “Línea de Cruceros con la Mejor Comida” del U.S. News & World Report 2026″.

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