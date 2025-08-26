Cuando viaje, verifique si necesita el E-ticket
Cada vez más destinos lo exigen y sin él no podrá abordar. Conozca cómo completarlo y evitar contratiempos en el aeropuerto.
26 de agosto de 2025 - 11:10 PM
26 de agosto de 2025 - 11:10 PM
Siempre es recomendable llegar con bastante tiempo de anticipación al aeropuerto. Así su viaje empezará “con el pie derecho”. Pero seamos claros: sabemos que no siempre es posible y aunque no sea su costumbre, a veces hay tropiezos o emergencias que hace que lleguemos al aeropuerto a último minuto. Por eso, es fundamental que en su lista de viaje, incluya hacer su check-in en el tiempo permitido (usualmente 24 horas antes), y revisar los documentos de viajes requeridos, como el E-Ticket.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: