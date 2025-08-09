El horror de Universal estará todo el año en Las Vegas

Además de casinos, espectáculos circenses, hoteles deslumbrantes y residencias artísticas, súmele a Las Vegas, una nueva experiencia de horror, todo el año, con el Universal Horror Unleashed.

Esta será la primera vez que Universal Destinations & Experiences ofrezca una experiencia como esta, que estrena el 14 de agosto. Ya los fanáticos del terror están acostumbrados a ir a Universal Studios en Orlando y en Los Angeles, para ver sus famosas Halloween Horror Nights. Miles de visitantes acuden a esos destinos desde todo Estados Unidos, solo para disfrutar de sus casas de terror y experiencias temáticas, que hacen basado tanto en exitosas películas y series, o que han sido creadas por su división creativa. Pero eso es solo por temporada.

El Universal Horror Unleashed es muy distinto, empezando porque es permanente. Ubicada en el enorme complejo de AREA15 District, la experiencia contará con entretenimiento en vivo y cuatro zonas temáticas espeluznantes, diseñadas en un ambiente de un almacén de producción, con monstruos saliendo de cada esquina, desde vampiros hasta muñecas del horror.

Continuando con el viaje terrorífico, pasarán a ver las cuatro casas del terror creadas para esta experiencia. En una de ellas, “Universal Monsters” con monstruos icónicos de terror de Universal, que son todo un clásico y parece como si salieran de la pantalla para “acompañar” a los visitantes. Estos pasarán por el mausoleo en ruinas del famoso cazador de monstruos Van Helsing y los pasillos del Castillo de Drácula, o el laboratorio de Frankenstein y La Novia.

En “Blumhouse’s The Exorcist: Believer”, después de un violento terremoto, la casa embrujada sumergirá a los visitantes en una desgarradora narración del descenso de la película hacia la posesión demoníaca.

La tercera, “The Texas Chainsaw Massacre” estará basada en la obra maestra de terror de 1974, dando vida a la película original por primera vez en una secuencia lineal, poniendo a los visitantes en los pasos de las víctimas mientras se enfrentan a horribles escenas y personajes icónicos. Mientras que en “Scarecrow: The Reaping”, tendrá que tratar de escapar de una manada de espantapájaros, en una historia inspirada en la histórica época del Dust Bowl, cuando severas tormentas de polvo devastaron el Medio Oeste, de la década de 1930.

Para que la sensación de terror no termine ahí, en el espacio que ocupa, de unos 100,000 pies cuadrados, hay bebidas y comida ligera temáticas, además de tienda de mercancía exclusiva, hecha especialmente para Universal Horror Unleashed. De esa manera, los visitantes podrán comprar ropa o accesorios para la casa, con adornos espeluznantes. Si ha participado en uno de los eventos de las Halloween Horror Nights, sabrá que la fiebre por los temas de terror, se extiende no solo a ver las casas y personajes, sino a la compra de este tipo de artículos, que muchas veces apelan a elementos sobrenaturales y tenebrosos.

Aunque esta es la primera experiencia de este tipo, se espera crear otra en Chicago, como parte de los planes de la empresa de introducirse en nuevos mercados, llevando parte de su oferta de entretenimiento más cerca de otro público. Tanto en Las Vegas como en Chicago, no hay parques de Universal.

Las opciones de boletos incluyen admisión ilimitada a las casas del terror, (en el horario y día seleccionado), empezando en $99 por persona, más impuestos, o boleto con acceso una sola vez a cada casa, empezando en $69 por persona, más impuestos. Una advertencia, según Universal, estas casas no son para los débiles de corazón.