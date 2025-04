Islas Bermudas: conoce los ‘secretos’ de las “Joyas del Atlántico”

Lo que no te puedes perder

Es muy pintoresco, con casas tradicionales, tiendas y “pubs” (bares típicos ingleses) en tonos suaves y lindas calles y callejones. Los puntos de interés en St. George’s incluyen la iglesia de St. Peter’s Church en la calle Duke of York Street (partes de esta iglesia datan del Siglo XVII); el museo Bermuda National Trust Museum en el Globe Hotel, construído como la mansión del gobernador en el siglo XVIII; el fuerte St. Catherine , una fortaleza para defender a la isla construída en una colina en el siglo XVII; y la plaza King’s Square con réplicas de picotas y otros aparatos para castigar a los criminales en público.

Capital de Bermudas

Hamilton, la capital de las Bermudas, es sede del puerto principal y ofrece excelentes compras por la calle Front Street en tiendas, boutiques y galerías en edificios en colores de helados. Las visitas obligadas incluyen el ayuntamiento (City Hall & Arts Centre, sede del museo Bermuda National Gallery) y la imponente catedral anglicana, Anglican Cathedral of the Most Holy Trinity, ambos en la calle Church Street. El fuerte Fort Hamilton es ideal para los amantes de la historia con su foso, fortificaciones y vistas espléndidas de Hamilton y el puerto.