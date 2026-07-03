Disney traduce al español las aplicaciones de sus parques en Florida y California

El contenido de las aplicaciones móviles de los parques de Disney en Estados Unidos estará a partir de este miércoles también en español para facilitar la planificación del viaje a los visitantes hispanohablantes, según anunció la empresa.

Tanto ‘My Disney Experience’, de Walt Disney World (Florida), y la aplicación de Disneyland (California) estarán ahora en español, como parte de otras mejoras realizadas este año para facilitar los planes de viaje.

La compañía añadió en los últimos meses otras mejoras, como un proceso más sencillo para reservar en restaurantes, cambios en el registro en línea (‘online check-in’) y la gestión de las reservas de los parques desde las propias aplicaciones.