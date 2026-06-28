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prima:El espectáculo gratuito que conquista a miles de turistas en San Francisco

Más de tres décadas después de instalarse en Pier 39, los leones marinos continúan siendo una de las estampas más emblemáticas de la ciudad

28 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Leones marinos en el Pier 39. (Suministrada/Gregorio Mayí)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

El área de la Bahía de San Francisco, en California, es hermosa. La visitamos con frecuencia y nos encanta su clima, paisajes, historia y atractivos naturales de esta región, una de las más populares para los turistas de ese estado. Además esta se ha convertido en hogar de miles de empleados de alto nivel que acuden a laborar en el Silicon Valley y otras áreas cercanas. Pero sus residentes no son los habitantes más famosos, sino sus curiosos leones marinos, tanto que forman parte de la promoción turística de la región en importantes convenciones profesionales como IPW.

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San FranciscoCalifornia
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