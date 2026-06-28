El área de la Bahía de San Francisco, en California, es hermosa. La visitamos con frecuencia y nos encanta su clima, paisajes, historia y atractivos naturales de esta región, una de las más populares para los turistas de ese estado. Además esta se ha convertido en hogar de miles de empleados de alto nivel que acuden a laborar en el Silicon Valley y otras áreas cercanas. Pero sus residentes no son los habitantes más famosos, sino sus curiosos leones marinos, tanto que forman parte de la promoción turística de la región en importantes convenciones profesionales como IPW.