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Los perros de la raza San Bernardo tienen un museo en Suiza

Barryland, el único museo del mundo dedicado a los San Bernardos celebra su primer aniversario

26 de junio de 2026 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Perros de San Bernardo de la Fundación Barry descansan en las colinas del Paso de San Bernardo, en Suiza, el lunes 22 de junio de 2026. (Foto AP/Jez Fielder) (Jez Fielder)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BOURG-SAINT-PIERRE, Suiza - En el paso del Gran San Bernardo, en lo alto de los Alpes suizos, los perros que dan nombre al lugar siguen recorriendo los mismos senderos de montaña que sus antepasados patrullaron durante cientos de años para encontrar a los viajeros sepultados bajo la nieve.

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Allí abajo, en el valle, un museo viviente dedicado a la historia —y al futuro— del perro nacional suizo celebra su primer aniversario.

Más de 130, 000 personas han visitado Barryland, el único espacio del mundo dedicado a los San Bernardos, desde que abrió sus puertas el verano pasado en Martigny (Suiza), tras quedarse pequeño en unas instalaciones mucho más reducidas. Los turistas pueden ver en directo sesiones de aseo y fisioterapia, explorar el puerto de montaña con tecnología de realidad aumentada y aprender más sobre estos perros.

“Hay mucha demanda e interés por esta raza y por toda su historia y su patrimonio”, afirmó la directora de Barryland, Mélanie Glassey-Roth. “Por eso decidimos crear un nuevo parque, uno grande”.

A 2,469 metros (8,100 pies) sobre el nivel del mar, en la frontera entre Suiza e Italia, el paso del Gran San Bernardo es uno de los más altos y peligrosos del país.

Desde mediados del siglo XVII, se han criado perros grandes de montaña en el puerto. Llegaron como perros guardianes, se convirtieron en compañeros y, poco a poco, evolucionaron hasta convertirse en algo que el mundo alpino nunca había visto antes: animales con un instinto extraordinario para localizar a los excursionistas perdidos en la nieve y la niebla.

El nombre de la raza proviene del Hospicio del Gran San Bernardo, fundado en 1050 por Bernardo de Montjoux, archidiácono de Aosta y futuro santo, con el fin de ofrecer refugio a los peregrinos y comerciantes que cruzaban el peligroso puerto de montaña. Los perros llegaron a desempeñar un papel fundamental en esa misión y, a principios del siglo XIX, su fama se había extendido por toda Europa gracias a los soldados de Napoleón Bonaparte, tras el paso de su propio ejército por esa ruta.

A Barry el Primero, el perro más famoso, se le atribuye tradicionalmente haber salvado más de 40 vidas durante su estancia en el hospicio entre 1800 y 1812. En la Fundación Barry, encargada del programa de cría, siempre hay un perro macho llamado Barry.

En la actualidad, los 21 cuidadores de la fundación se ocupan de 32 perros. Cada año nacen aproximadamente 20 cachorros de raza. Estos perros, al igual que otros San Bernardos, ya no participan en rescates de montaña porque son demasiado grandes para ser transportados en helicóptero. En su lugar, se utilizan razas más pequeñas, como los pastores australianos, aunque se mantienen varios san bernardos en el puerto de montaña para mantener viva la tradición.

Los perros de la fundación suelen comer unas 10 toneladas métricas (22,046 libras) de comida al año y pasan los veranos retozando entre los restos de nieve de las montañas antes de recorrer 40 kilómetros (25 millas) por sinuosas carreteras de vuelta a la perrera de Barryland.

“Podemos ver cómo nacen, cómo crecen y cómo se convierten en madres, y podemos acompañarlas a lo largo de todos esos diferentes retos de la vida”, afirmó la cuidadora Alexandra Piatti. “Somos sus guías, por lo que podemos ayudarlas a socializarse y educarlas, y estar realmente a su lado durante toda su vida”.

Solo en 2025, según la fundación, sus perros realizaron 609 visitas a hospitales, residencias de ancianos, colegios y centros penitenciarios de toda Suiza.

La cuidadora Déborah Dini concilia el peso de la historia de la raza con el cariño que siente por los perros a su cargo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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