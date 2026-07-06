Los cruceros de Miami se transforman en estadios flotantes para vivir el Mundial

El Mundial de la FIFA 2026 no solo se vive en tierra firme, sino también en alta mar. Impulsados desde Miami, el principal puerto de cruceros del mundo, las grandes navieras han transformado sus flotas en estadios flotantes donde la fiebre del fútbol se contagia a miles de kilómetros de la costa.

Miles de televisiones en los camarotes y zonas públicas, tecnología satelital puntera para que la conexión no se interrumpa y propuestas interactivas como concursos de destrezas o de cultura futbolística son la forma en que las principales cadenas de la industria mantienen encendida la chispa del Mundial a bordo.

“Aquí los tripulantes son de 50 o 60 nacionalidades distintas y los pasajeros también vienen de muchas partes del mundo (...) eso crea un ambiente muy lindo. Juntarse con gente de todos lados en un Mundial realmente le pone un sabor especial”, dijo a EFE el capitán de MSC Hernán Zini, a bordo del buque Seaside.

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Mientras las pantallas a su espalda retransmitían los resúmenes de los partidos de anoche, Zini, que se define como un gran seguidor de Argentina, avisó que este fervor se hace especialmente evidente entre el público latinoamericano, y arrastra incluso a los menos futboleros.

“Para la gente que no sigue el fútbol en el día a día, ver lo que es una hinchada argentina o mexicana te demuestra que tiene mucha pasión. A veces ves extranjeros que se aprenden las canciones de las distintas hinchadas porque les parece algo increíble y se suman a ellos”, relató el capitán sobre esta ‘torre de Babel’ en la que se convierten los cruceros durante el Mundial.

Agregó que en todo momento el ambiente es “100 % familiar y seguro”.

Más goles, más cerveza

Dos de los principales desafíos para hacer esto posible son la conexión a internet y el suministro de barras y restaurantes. Para el primero, la solución se halla en la red de órbita baja Starlink, que evita los parones de antenas convencionales, mientras que el segundo se basa en la previsión.

“Puede haber (un incremento de consumo) de cervezas y cosas así, pero planeamos con eso”, indicó Zini, asegurando que poseen un sistema que revisa los consumos de barcos anteriores, cómo cambia con la demografía de los pasajeros y con el tipo de eventos a bordo, para ajustar el suministro.

Pero MSC no es la única compañía que sale desde el Puerto de Miami, reconocido como la capital mundial de los cruceros, y al que separan apenas unos pocos centenares de metros del Fan Festival de Miami, donde miles de hinchas se dan cita cada día para seguir los partidos.

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Otras navieras como Royal Caribbean, Carnival o Norwegian también tienen partidas desde ese puerto y han reacondicionado su flota específicamente para la época del Mundial.

En el caso de Royal Caribbean, blindó toda su flota mediante alianzas estratégicas con Sport 24 para garantizar las transmisiones en tiempo real, y ha transformado sus cubiertas de piscinas, teatros y bares deportivos en auténticas tribunas flotantes.

Además, propone a diario una amplia variedad de actividades a bordo centradas en el torneo, según informó a EFE un portavoz de la compañía.

Miami es una de las once sedes estadounidenses que alberga partidos durante el Mundial 2026, incluido el encuentro por el tercer y cuarto puesto, el 18 de julio.