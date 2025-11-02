Adelanto navideño de Orlando

Todavía en Orlando no han desaparecido todas las brujas; tampoco los duendes buenos, pero apenas un par de días después de celebrar Halloween, ya esa ciudad de la Florida Central, empieza a ver los millones de luces navideñas, que adornan parques temáticos, comercios y comunidades enteras.

Esta lista, con los eventos y sus fechas en los parques, le ayudará a planificar sea su primera visita o un destino que repite, como hacen millones de viajeros.

¿Siente que es más de lo mismo? Es verdad que la mayoría de eventos se repiten año tras año, incluso hasta la decoración, pero también es cierto que es muy poco probable que si ha ido antes, haya podido ver todas las actividades y disfrutar de las atracciones también.

Siempre encontrará novedades. Lo importante es seleccionar lo que quiere ver, tener paciencia si va con un “primerizo”, que deslumbrado quiera detenerse a tomar fotos a cada minuto y que planifique bien su viaje.

PUBLICIDAD

Si es de los que no le gusta planificar, perderá mucho tiempo y dinero, y entonces, la Navidad no es la mejor época para visitarlos (pero sí es la más bella, garantizado). Ir en esta temporada requiere identificar bien sus actividades, familiarizarse con los sistemas de reservación de atracciones, (y el costo extra que representan algunos), reservar restaurantes y llevar una agenda, aunque también necesitará flexibilidad.

Aquí un adelanto de algunos de los parques:

Madruga SeaWorld

"SeaWorld Christmas Celebration", Winter Wonderland. (Suministrada)

“Este año más grande y brillante que nunca”, prometió SeaWorld al anunciar su "SeaWorld Christmas Celebration“, que transformará el parque, adornándolo con millones de luces. Empezará el 7 de noviembre y se ofrecerá en noches selectas hasta el 5 de enero, siendo el parque de Orlando donde terminará más tarde la celebración.

El evento incluye encuentro con personajes, fuegos artificiales, el “Sea of Trees”, con cientos de árboles en su laguna, desfile de soldaditos de plomo, caída de nieve y una nueva experiencia con “Santa”. Además, los clásicos y favoritos, como el desfile navideño de Sesame Street, y “O Wondrous Night”, con marionetas y animales en vivo en escena, el show de patinaje, “Winter Wonderland on Ice” (imperdible), y el gran final del día, con fuegos artificiales temáticos. Del 2 al 6 de enero, en SeaWorld celebrarán a los Tres Reyes Magos. Además, debuta este año el Festival de Linternas, en Aquatica.

Walt Disney World Resort, actividades en todos sus parques

Magic Kingdom en Navidad. (Suministrada)

Los cuatro parques de Disney brillan como nunca con decoración festiva, ofreciendo comidas, bebidas y entretenimiento navideño. Las actividades empiezan el 14 de noviembre y duran hasta el 31 de diciembre. Cada parque tiene su evento especial, y todos estos están incluidos en el boleto de admisión, con excepción del “Mickey’s Very Merry Christmas Party”, (ciertas noches en Magic Kingdom).

PUBLICIDAD

En Epcot celebrarán el “International Festival of the Holidays”, con cuentos navideños de países alrededor del mundo (del 28 de noviembre al 30 de diciembre). También el “Candlelight Processional”, un evento en el que adelantamos participará Luis Fonsi, el 23 y 24 de diciembre.

En Magic Kingdom verá coronas florales formando la cara de Mickey, soldaditos de plomo en los jardines y en el castillo de Cenicienta, el “Frozen Holiday Surprise” con Olaf y otros personajes. En Hollywood Studios, tiene que ver el Sunset Greetings, con el Hollywood Tower Hotel transformado en un hotel de juguetes inspirado en “Toy Story” o un rincón invernal de Arendelle, entre otras estampas y en Animal Kingdom, verá títeres de animales árticos, esculpidos artesanalmente, y el espectáculo de colores brillantes, “Tree of Life Awakenings Holiday Edition”.

En Disney Springs vuelve el “Christmas Tree Stroll”, con árboles inspirados en Disney, Pixar y Star Wars, entre otras actividades. DisneyWorld.com/Holidays.

Navidades épicas en Universal Orlando Resort

A tiempo para que los visitantes del feriado de Acción de Gracias disfruten las actividades, las “Universal Holidays” empezarán el 21 de noviembre y se extenderán hasta el 4 de enero. Este año, como gran novedad, encontrará decoración navideña en algunos de los mundos del nuevo parque Epic Universe, incluyendo “Celestial Park”, y como usual, en sus otros parques, Universal Studios y el de Islands of Adventure.

Aunque encontrará numerosas actividades en todos ellos, en nuestra lista de imperdibles, incluimos siempre “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter”, este año con decoración en los tres mundos de los tres parques de Universal, (“Hogsmeade” en Universal Islands of Adventure, Diagon Alley en Universal Studios Florida y, por primera vez, “The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic” en Universal Epic Universe).

PUBLICIDAD

No se pierda “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”, un despliegue de proyecciones y efectos especiales sobre el castillo de Hogwarts.

También en la lista de favoritos está “The Grinchmas Who-liday Spectacular”, una narración y musical en vivo del clásico del Dr. Seuss, “How the Grinch Stole Christmas”. Precioso, colorido y emotivo y viéndolo, descubrirán que el Grinch no es tan malo como quiere hacer ver.

Y por último, en su lista tiene que estar el “Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s”, el desfile con globos gigantescos y carrozas que realizan en Universal Studios que culmina diariamente con Santa Claus y el encendido del árbol de Navidad de 80 pies. Universalorlando.com/Holidays.

En Busch Gardens, regresa el “Christmas Town”

Busch Gardens es uno de los parques que honra la tradición de los Tres Reyes Magos en su Christmas Town. (Suministrada)

El parque de Tampa, celebrará su acostumbrado evento navideño del 14 de noviembre hasta el 5 de enero, en fechas selectas. Este año destacan varias novedades como el Serengeti Light Show, con miles de luces navideñas danzantes y un nuevo Holiday Skies Spectacular, un show de drones coreografiado con melodías navideñas. Además, regresan su clásico show de patinaje en hielo, Christmas on Ice y la celebracin de los Tres Reyes Magos. ChristmasTown.com.

Debe saber

Las actividades incluidas con la admisión pueden realizarse diariamente o en fechas selectas, pero pueden variar o cancelarse sin previo aviso. Verifique el programa el día de su visita.

Busque ofertas para ahorrar, en algunos parques las encontrará si compra boletos online por adelantado. Los precios varían por fecha de visita (Disney aumentó el precio recientemente), y por lo regular, SeaWorld y Busch Gardens, ofrecen los precios más accesibles.

PUBLICIDAD

La lista que incluimos en esta edición tiene solo algunos de los eventos destacados, pero hay muchas otras actividades. Consulte en el website oficial de los parques.

En la mayoría de los parques podrá retratarse con Santa Claus hasta el 24 de diciembre.

Los hoteles y bares de los parques están decorados y tienen bebidas y comidas temáticas.