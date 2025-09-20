Opinión
20 de septiembre de 2025
Luis Fonsi volverá a dar voz a la Navidad en icónico evento de Epcot

El artista puertorriqueño narrará la historia de la temporada en el “Candlelight Processional”

20 de septiembre de 2025 - 12:09 PM

Luis Fonsi (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

El cantautor boricua, Luis Fonsi, será una de las estrellas invitadas al tradicional “Candlelight Processional”, que se celebra en el parque de Epcot, de Walt Disney World. El artista, que se presentó por primera vez en el 2023, estará en el icónico evento, el 23 y 24 de diciembre.

RELACIONADAS

Cuando debutó en el 2023, compartió con De Viaje, la emoción que sentía de presentarse por primera vez en ese evento, en que deja de ser un cantante para convertirse en narrador de la historia de la Navidad, mientras una orquesta en vivo, de 50 músicos y un coro compuesto en su mayoría por empleados de Disney, y cantantes locales, cantan y tocan canciones tradicionales de la temporada. El evento además incluye las voces del poderoso grupo a capella, “Voices of Liberty”.

El “Candlelight Processional” es una tradición iniciada en Disneyland, California, hace más de 60 años, y en ese período millones de visitantes han disfrutado de la gloriosa música y de la historia contada en ese evento, que es uno también favorito en ese parque de Orlando.

Fonsi se sumó así al selecto grupo de artistas que han sido narradores en años anteriores del “Candlelight Processional”, entre ellos la estrella puertorriqueña Rita Moreno. Durante años, otros artistas latinos también han sido invitados por Disney para formar parte de la linda tradición, incluyendo a Gloria Estefan y Eva Longoria.

Los artistas invitados varían por fecha, pero se presentan regularmente al menos dos días, y tres veces cada uno de esos días (5:00 p.m., 6:45 p.m. y 8:15 p.m.). Tome en cuenta que si el artista invitado es cantante, como Fonsi, no ofrece un concierto, sino que su participación es solamente narrativa. Los visitantes deben estar en fila con al menos una hora de anticipación para asegurar su asiento. Hay asientos reservados para quienes compran un paquete especial de comida.

Para este año, además de Fonsi, ya se han confirmado artistas como Constance Wu, Jennifer Garner, Ralph Macchio, Brie Larson y Brendan Fraser.

El “Candlelight Processional”, se presenta en el America Gardens Theatre y es parte del Epcot International Festival of the Holidays, que se celebrará a partir del 28 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de diciembre.

Esa celebración navideña que hacen en ese parque de Orlando, incluye, además de esas presentaciones, comida de diferentes partes del mundo, eventos para los niños, música de diversos países y la oportunidad de conocer tradiciones de varios países que muestran cómo se celebra la Navidad en ellos. Entre estas, puede conocer sobre las tradicionales posadas, en el pabellón de México, o sobre La Befana, en el pabellón de Italia.

Esas actividades y los conciertos están incluidos en el precio de admisión, y las comidas temáticas se venden en porciones pequeñas estilo tapas, a diferentes precios.

En los otros tres parques de Disney en Orlando, (Magic Kingdom, Hollywood Studios y Animal Kingdom), también encontrará actividades especiales de la temporada navideña, que empiezan en noviembre.

Luis FonsiParques de atraccionesOrlandoDisney
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
