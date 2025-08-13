Estrena restaurante del reconocido chef Michael Mina en Orlando

Orlando se ha conocido por décadas como la capital de los parques temáticos y por décadas, las expectativas de sus visitantes, era disfrutar de sus atracciones. Pero la ciudad ha dado un giro dramático en los últimos años, en todos sus ámbitos, incluyendo el gastronómico, donde ya tiene un sitial como destino para “foodies”, de categoría mundial. Para abonar a eso, se acaba de estrenar el restaurante Bourbon Steak Orlando, del chef egipcio-americano, Michael Mina, uniéndose así a docenas de reconocidos chefs que han establecido restaurantes en la ciudad.

Ese es el primero del chef en Orlando, y está ubicado en pleno distrito turístico en el hotel Dolphin, del Walt Disney World Swan and Dolphin, hospedería con 23 restaurantes y bares. El laureado chef, recipiente de premios como James Beard y estrellas Michelin, visitó la ciudad para la apertura del restaurante.

Además de su variado menú, llaman la atención sus salones elegantes, y cálidos a la vez, invitando a la buena mesa, a la conversación pausada y a disfrutar de exquisita comida. “Un viaje a Orlando es una experiencia para crear recuerdos y eso es exactamente lo que queremos lograr en nuestros comensales, una experiencia de comida que recuerden siempre. Siempre decía que si establecía un restaurante en Orlando, me gustaría que fuera aquí”, dijo Mina, fundador de Mina Group, durante el corte de cinta del establecimiento.

Michael Mina en la apertura del restaurante Bourbon Steak. (Jason Cannon)

El menú, definido como una mezcla de lo tradicional y contemporáneo, está inspirado en los sabores del mundo, para complacer la diversa población turística y residencial de Orlando. En vez del tradicional servicio de pan, antes de la comida, en Bourbon Steak (que abre diariamente para cenas), se recibe a los comensales con el Duck Fact Fries trio, acompañado de varias salsas. Empezando por los aperitivos se nota la creatividad, con una tuna tartare preparada en la mesa, con huevos de codorniz, menta, pera asiática y aceite de sésamo con habanero, un plato creado por Mina en 1991, que ha dado la vuelta al mundo.

Uno de los steaks en el menú de Bourbon Steak. (Suministrada)

También se destacan por su fusión de sabores el Agnolotti de trufa negra con queso burrata y mantequilla de trufa, así como las vieiras envueltas en tocineta con emulsión de cereza y almendra Marcona y madeira, visualmente atractivos, pero mucho mejor aún, de sabores balanceados y sabrosos.

Los steaks, que van desde Filet Mignon hasta Dry-Aged Cowboy Ribeye o un Tomahawk de 40 onzas, se presentan al lado de la mesa, haciendo todo un festín visual, antes de saborearse, y además hay una selección curada de carne Wagyu. Los platos fuertes de mariscos incluyen Miso Sea Bass y el Big Eye Tuna Au Poivre, con hongos y espinacas. Para complementar la experiencia, hay ensaladas, postres y cocteles exclusivos.