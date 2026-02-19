Seis boricuas participarán del primer influencer challenge hispano en Disney

Si quieres enterarte de las novedades, curiosidades y experiencias que puedes vivir en los parques de Walt Disney World, en Orlando, Florida, pendiente a las redes sociales desde este domingo.

Ese día dará inicio el primer “WDW Hispanic Influencer Challenge”, donde famosos creadores de contenido mostrarán la diversidad y amplitud de todo el resort de Disney. Son 10 los participantes seleccionados, de mercados claves como Florida, California y Puerto Rico.

Anteriormente se habían presentado dos ediciones, bajo el nombre de “Latin America Influencer Challenge”. De acuerdo a Disney, estas generaron millones de impresiones, variedad de impactos en medios y cientos de publicaciones en redes sociales. En esta ocasión, la estrategia de creación de contenido va dirigido al mercado hispano doméstico, en un evento que se extenderá hasta el 27 de febrero.

La experiencia será una de retos interactivos destacando las atracciones favoritas, personajes, nuevas atracciones y espectáculos, junto a la oferta de gastronomía y entretenimiento del destino. Todo esto en tiempo real y dentro de un marco de competencia amistosa, de acuerdo a lo anunciado por Disney en un comunicado de prensa, donde se indicó que los participantes representan una amplia variedad de voces Latinoamericanas en lifestyle, viajes, entretenimiento y cultura.

Sarah Domenech, portavoz de Disney, confirmó a De Viaje que del grupo se seleccionará un ganador, que recibirá un trofeo, y un premio “sorpresa”, que no se ha revelado.

Estos son los creadores de contenido participantes:

Iván Emilio

Presentador y entrevistador puertorriqueño dinámico, conocido por su fuerte presencia digital y su narrativa culturalmente impulsada. También es presentador del renovado CELC (Contigo en La Comunidad) de Univision y contribuye a LatiNation como corresponsal en redes sociales, ampliando aún más su visibilidad en las principales plataformas de medios hispanos.

Franco Micheo

Destacado creador puertorriqueño que ganó una gran visibilidad gracias a su participación en la competición culinaria Super Chef Celebrities de WAPA, donde llegó a la gran final y más tarde ganó la temporada All-Star. También colabora con celebridades conocidas como Rauw Alejandro, entre otros.

Juliana Rivera Diaz

Actriz puertorriqueña emergente conocida por sus papeles en Todo Por Amor y Gina Yei de Disney+, obteniendo premios en festivales y reconocimiento en la industria. Sus actuaciones y su creciente perfil han sido destacados en importantes medios culturales y entrevistas, incluyendo el Festival Internacional de Cine del Patrimonio Puertorriqueño, la cobertura de inSagrado y El Nuevo Dia, así como segmentos televisados en grandes cadenas de televisión, como Telemundo.

JC Martínez

Actor puertorriqueño y creador digital, conocido principalmente por su papel recurrente en la serie de comedia de Telemundo “Raymond y sus Amigos”, donde sus actuaciones han impulsado su visibilidad en el panorama del entretenimiento puertorriqueño. Su trabajo sigue ganando cobertura a través de

apariciones en televisión, entrevistas y revuelo en redes sociales, consolidándole como un talento cómico emergente con un gran atractivo para el público.

Gabriela Short

Actriz, influencer y personalidad televisiva puertorriqueña, conocida principalmente por ser la presentadora de PRIMETIME ABC Puerto Rico.

Miredy Rivera

Bailarina, actriz y creadora de estilo de vida puertorriqueña que alcanzó la fama por primera vez como concursante en el programa de competición ‘Guerreros’ de WAPA. Su creciente carrera como actriz y su presencia digital, le han valido cobertura en medios de entretenimiento, incluyendo reportajes de Movie Network y apariciones en grandes eventos de prensa como la proyección de películas Diario, Mujer & Café en Puerto Rico.

Sol Carlos

Destacada creadora argentina conocida por su positividad corporal viral y contenido de estilo de vida, superando los 7 millones en TikTok y 1M+ en Instagram. Su autenticidad le ha valido una amplia atención mediática, incluyendo reportajes en el periódico Clarín. de Argentina y otros medios hispanos.

Leyla Star

Creadora venezolana de alta energía, conocida por sus retos virales y vlogs, ha conseguido, tiene millones de seguidores y una tracción constante en plataformas diferentes. Grandes medios latinoamericanos como El Occidental y Diario Las Américas la destacan como una de las principales creadoras jóvenes hispanas, con momentos en alfombra roja de Latin Grammys y colaboraciones con marcas como Meta, que subrayan su amplio alcance mediático y credibilidad.

Oscar Alejandro

Destacado creador de viajes venezolano cuyo trabajo ha atraído una atención mediática internacional significativa, incluyendo una amplia cobertura de su detención y liberación de alto perfil en Venezuela por medios como Latin Times y Univision. También ha participado en grandes eventos culturales como el Premio Lo Nuestro, lo que subraya su gran visibilidad e influencia en el panorama mediático hispano.

