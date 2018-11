Allans Colón renunció ayer a la dirección técnica de los Santeros de Aguada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), confirmó hoy, miércoles, el apoderado Wilson López.

“Allans me pidió ayer una reunión para renunciar como dirigente del equipo. Me dijo que por razones personales no podía seguir como dirigente”, dijo López a El Nuevo Día. “Fue algo que me sorprendió porque ya estábamos trabajando para la próxima temporada. Así que ahora nos sentaremos para evaluar candidatos”, abundó.

Colón retornó a la franquicia de los Santeros en la parte final de la pasada temporada, luego de renunciar a la dirección de los Cariduros de Fajardo. Como parte de su acuerdo con Aguada, Colón acordó un contrato para la temporada 2019.

Ha trascendido que Colón podría estar firmando con los Cangrejeros de Santurce, franquicia que regresará para la campaña 2019. El nuevo gerente general de los Cangrejeros, Franklin Western, negó que haya un acuerdo con Colón. “No hay nada con él. Me enteré de que no va a seguir en Aguada y es un buen candidato, pero no hemos hablado con él. No hemos tenido ninguna conversación”, aseguró Western.