El armador Carlos Arroyo intentará obtener la agencia libre para firmar con otra franquicia del Baloncesto Superior Nacional (BSN), luego de radicar una querella por incumplimiento de contrato contra el apoderado de los Cariduros de Fajardo, Félix “Felo” Rivera, en las oficinas del organismo.

El Nuevo Día supo que el veterano canastero desea salir de la franquicia de los Cariduros para participar en la próxima temporada con un equipo contendor al campeonato. Bayamón, Ponce, Arecibo y Quebradillas lucen como los equipos ideales para fichar a Arroyo, siempre y cuando consiga la agencia libre.

El oficial de prensa de la liga, Luis Modestti, informó hoy, miércoles, que el director de torneo, Alfredo “Piraña” Morales, recibió la querella del jugador y agregó que hoy mismo le estaría notificando a Felo Rivera sobre la misma. “En caso de haber controversia se estará citando las partes envueltas a una vista.

De no haber controversia, el BSN emite una orden de pago, en el cual Fajardo tiene 10 días para pagar el monto adeudado. De Fajardo no cumplir con la orden de pago, el jugador puede solicitar la agencia libre”, informó Modestti.

El caso de Arroyo resulta interesante, ya que él también funge como coapoderado de la franquicia. Fue responsable del regreso de la franquicia a Fajardo hace dos años, junto a Rivera. La franquicia se trasladó desde Manatí. Hasta hoy, Modestti desconoce si Arroyo presentó su renuncia como coapoderado.

Desde la pasada temporada, la franquicia de los Cariduros viene arrastrando deudas con los jugadores.

El pasado año, por ejemplo, perdió a Alexis “Bebo” Colón por incumplimiento. Y en medio de la pasada postemporada, los jugadores amenazaron con no jugar en la parte final del round robin ante el atraso de dos quincenas. Posteriormente, el BSN le pagó a los jugadores que reclamaron el dinero a través del fondo de garantía salarial. Arroyo no reclamó en aquel momento.

Ayer hubo una reunión de la junta de directores del BSN y Felo Rivera no habló de la participación del equipo en la temporada 2019. Mañana, jueves, tendrá que informar si solicita un receso para la venidera campaña que comenzará en marzo. Todo apunta a que pedirá una dispensa. Felo Rivera anunció que no iba a regresar como apoderado y que buscaría un comprador. Arroyo tenía la primera opción para adquirir el equipo, pero no le interesa.

Mañana, Felo Rivera también tendrá que someter el listado de jugadores reservas. Tiene la opción de incluir a Arroyo como jugador de franquicia y así retenerlo en el conjunto. También podría otorgarle la libertad si no incluye su nombre. De incluir su nombre en la lista de reservas y de recesar, Arroyo entonces iría a un sorteo especial. Pero si Felo Rivera no le cumple con el dinero adeudado, el experimentado armador iría la agencia libre y podría firmar con cualquier equipo, evitando pasar por el sorteo especial.

Arroyo tuvo una sobresaliente actuación en la pasada temporada al promediar 16.1 puntos y 7.3 asistencias en 35 partidos.