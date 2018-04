El exbaloncelista y extécnico José “Fufi” Santori Coll falleció hoy por complicaciones de salud. Tenía 86 años.

🌄Fufi Santori: su vida en fotos Full screen El exbaloncelista Fufi Santori falleció a los 86 años. (GFR Media) Santori jugó baloncesto superior desde el 1957 al 1961. (GFR Media) Fufi Santori ganó con los Capitanes de Arecibo su primer campeonato en 1959. (GFR Media) Tras su retiro del baloncesto, Santori fue analista deportivo por años para El Nuevo Día. (GFR Media) Santori analizó por varios años los juegos de baloncesto para la televisión junto a Manuel Rivera Morales, el Olímpico. (GFR Media) El Gurú practicaba otros deportes, además del baloncesto. (GFR Media) Fufi Santori renunció a la ciudadanía americana en el 1993. (GFR Media) Fue dirigente del Equipo Nacional en el 1967. En la foto, Hetin Reyes, expresidente de la Federación de Baloncesto. (GFR Media) El Gurú era amante del ajedrez. (GFR Media) Santori fue dirigente del BSN por 19 temporadas. Ganó campeonatos con Santurce en el 1962 y con Bayamón en el 1967 y 1972. (GFR Media) En el 2011 grabó un disco. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM) Santori recibió un reconocimiento por parte de la Federación de Baloncesto. (GFR Media) En el 1984, el Gurú fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. (GFR Media) Fufi Santori junto al enebeísta José Juan Barea. (GFR Media) Fufi Santori le cantó a Luis Fonsi en una visita que hizo el cantante a El Nuevo Día. (GFR Media) Santori también le apasionaba el tenis de campo y el tenis de mesa. (GFR Media)

El gurú del deporte murió a eso de las 2:30 a.m. en momentos que estaba internado en la unidad de cuidado intensivo del hospital Auxilio Mutuo, en Hato Rey.

La viuda, María Concepción Aymat Negrón, comentó que falleció a causa de un fallo cardiaco generado a consecuencia de los problemas renales que enfrentaba desde hace semanas.

Ante el deceso, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares decretó un día de duelo.

"Efectivo mañana martes, 3 de abril de 2018 las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias públicas", se informó en un comunicado de prensa de La Fortaleza.

Santori, de hecho, será velado desde mañana, martes, a las 10:00 a.m. en la Funeraria Buxeda, en Hato Rey. A las 7:00 p.m. se realizará una misa, informó Aymat Negrón.

El miércoles, entretanto, sus restos serán trasladados hasta la Casa Olímpica en el Viejo San Juan. Allí, habrá una actividad para honrar su legado entre 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

"Esperamos que toda la familia del deporte se pueda unir a esa celebración de su vida", indicó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario.

Finalmente, el jueves Santori será trasladado a Mayagüez, donde se realizará un evento en el recinto de la Universidad de Puerto Rico o en el coliseo. Ya en la tarde será enterrado en el Pepino Memorial Park, en San Sebastián.

"Estoy agradecida, conmovida. Él quería mucho a su pueblo y que el pueblo lo quiera así, emocionadísimo este momento para nosotros. A mí no me paran los mensajes de los compañeros de trabajos, las amistades, esto no para este teléfono", comentó la viuda a endi.com tras dar los detalles de las exequias.

Fufi Santori, la leyenda

Patriota y deportista desde la cuna. Así se puede describir la vida de Santori, santurcino de nacimiento, pepiniano y capitán de corazón.

Santori nació el 7 de mayo de 1932 y, desde pequeño, adoptó y tomó como norte la identidad de Puerto Rico como nación autónoma, ideas que absorbió de su abuelo materno Cayetano Coll y Cuchí, quien fue escritor, abogado y primer presidente de la Casa de Representantes. También tuvo influencia de su tío abuelo, José Coll y Cuchí, abogado, periodista y fundador del Partido Nacionalista de Puerto Rico.

Pero su amor por la patria era compartido por el deporte, en especial el baloncesto, el que practicó a nivel superior desde el 1957 al 1961, todos con los Capitanes de Arecibo, con quienes ganó el campeonato nacional en el 1959.

Un año después, el escolta, que finalizó con 1,552 puntos en 98 partidos (promedio 15.8) de labor en el baloncesto superior, fue parte del Equipo Nacional que jugó en los Juegos Olímpicos celebrados en Roma en el 1960.

Luego de retirarse en el 1961, Santori pasó a dirigir y conquistó tres campeonatos nacionales. El primero fue en el 1962 al mando de los Cangrejeros de Santurce. Luego obtuvo otros dos compartiendo la dirección de los Vaqueros de Bayamón con Roy Rubbins (1967) y Tom Nissalke (1972). También dirigió al Equipo Nacional en el 1967.

Su pasión por el baloncesto lo llevó a convertirse en uno de los mejores analistas del baloncesto y a ganarse el apodo de “Gurú”.

Sus conocimientos lo llevaron a ser uno de los analistas de las transmisiones televisadas junto al finado Manuel Rivera Morales. También contó con un segmento televisado donde, con guitarra en mano, cantaba su “Batatita” al tiempo que daba sus pronósticos, vaticinios que tambiénpublicaba en la sección deportiva de El Nuevo Día y que eran los constantes temas de discusión. La temporada 2017 fue su número 39 como pronosticador de partidos.

Pero además del baloncesto, Santori fue un amante del tenis de campo, tenis de mesa y el ajedrez, entre otros deportes y en el 1984 fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.