El apoderado de los Cariduros de Fajardo Félix 'Felo' Rivera se mantuvo el miércoles firme con su decisión de retirarse como dueño de una franquicia en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) después de 20 años ligado a la liga de forma administrativa.

"Esto (la decisión) no es porque perdimos el juego", dijo Rivera a endi.com tras un escrito en su página de Facebook donde critica el arbitraje de la liga después de la eliminación el martes de los Cariduros frente a los Capitanes de Arecibo en la etapa round robin de la postemporada.

"Es más porque ya ha pasado el tiempo. Hice lo que hice y ahora quiero hacer otra cosa. Fue difícil este año. Uno aveces trabaja y no se recibe el agradecimiento por lo que uno hace. Ya está bueno. Conquisté campeonatos e hice muchas amistades. Llegó el momento de moverse", agregó.

Rivera aseguró que comenzará con el proceso de saldar las deudas de los jugadores y la búsqueda de una persona o grupo para administrar el equipo. La semana pasada, el quinteto decidió no practicar como acto de protesta ante el incumplimiento en el pago de las últimas dos quincenas.

El abogado de la Asociación de Jugadores, Víctor Vélez, dijo a El Nuevo Día que las deudas de Rivera con los canasteros ascendían a $90,000.

"Voy a cumplir. Siempre lo hecho y no lo voy a dejar de hacer. Por eso haré las cosas con tiempo. Fajardo es una buena ciudad y quiero que una persona buena se haga cargo de la operación", sostuvo.





Rivera se estrenó como apoderado de los Criollos de Caguas en 1998. El equipo ganó su primer y único campeonato del torneo en la ciudad en el 2006. En el 2012, Rivera retomó la franquicia, la cual se había movido a Quebradillas, pueblo donde conquistó el título en el 2013 para acabar con una sequía de 34 años sin un campeonato.

Luego de alegar que tuvo problemas económicos en Guajataca, Rivera se mudó a Manatí en el 2015 por dos años para después brincar a Fajardo en el 2017 con el veterano armador Carlos Arroyo como socio.

"No hubiera estado 20 años en esto si no lo hubiera pasado bien. Estos últimos años, se volvió muy cansón (administrar) y no tengo el mismo entusiasmo para seguir con esto. Pero me llevo muchísimas cosas buenas, muchas amistades. He viajado la isla de arriba y abajo. Me voy con mucha satisfacción y es tiempo de hacer otra cosa en esta etapa de mi vida", indicó el también expresidente del BSN.

¿Reconsiderará su decisión de retirarse?, se le preguntó.

"No creo. Llevo 55 años en el baloncesto. En esta tercera etapa de mi vida quiero otra cosa", recalcó.