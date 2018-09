Arecibo – El destacado armador de los Capitanes de Arecibo Walter Hodge pondera regresar a jugar en la liga profesional del Líbano, donde este año conquistó un campeonato con el club Homenetmen, una vez concluya su participación en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Tengo una oferta para volver al Líbano, que estoy considerando. Obviamente, quiero descansar un poco. Quiero regresar a jugar allá, pero quiero descansar y compartir con la familia”, expresó el jugador el domingo, antes del sexto juego de la serie final del BSN, celebrado en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina, de Arecibo.

“Estamos esperando algo concreto. Ellos me llamaron hace dos días. Ellos (el club Homenetmen) habían firmado a Nate Robinson, pero no sé que ha pasado. Me llamaron a ver si estaba dispuesto a regresar. Les dije que estaba en la serie final del BSN, y que lo más importante es terminar aquí duro y saludable, y que después hablamos de lo que pueda pasar el año que viene”, agregó Hodge.

Durante su participación con el Homenetmen, el canastero boricua tuvo un promedio en 39 partidos de 19.5 puntos, 3.2 rebotes, 1.5 cortes de balón y lideró la liga en asistencias con una media de 7.2 por cotejo.

El jugador expuso que disfrutó mucho su estadía en el Líbano, la que calificó como una de las mejores que ha tenido como profesional. Asimismo, destacó el fervor de los fanáticos y que la mayoría de las personas habla inglés, lo que le facilita la comunicación.

El deportista entiende que los problemas legales que enfrenta, fue acusado por su exesposa de un presunto incidente de violencia de género, no serán un escollo si -finalmente- regresa a Asia a jugar. “Ya salí de eso. Tengo una vista preliminar en alzada para el 18 de octubre, pero de verdad esto es una cosa a la que le quieren dar largas, pero el caso como que ya se cayó”, declaró.

A Hodge le sometieron cargos en ausencia por violar el Artículo 3.2 D de la Ley 54 de Violencia Doméstica por presuntamente agredir a su entonces esposa en presencia de un menor el 7 de septiembre del 2017 en Isabela. El deportista fue arrestado el 26 de mayo a su llegada a Puerto Rico luego de culminar su temporada en el Líbano.

Durante las vistas del caso, la supuesta perjudicada se ha ausentado en dos ocasiones y en otra manifestó que no tenía interés de continuar con el caso en contra de Hodge. Asimismo, contestó con evasivas las preguntas del Ministerio Público, que la declaró testigo hostil.

La defensa de Hodge informó el pasado jueves que podrían pedir la desestimación de los cargos el próximo 18 de octubre si la exesposa vuelve a ausentarse al tribunal.

Final sobresaliente

Hodge tuvo una actuación sobresaliente en la final del BSN, por lo que ayer fue elegido el Jugador Más Valioso de dicha serie. De hecho, terminó como líder en anotaciones con un promedio de 21.7 puntos y en asistencias con 46. Asimismo, anoche encestó 30 puntos, hizo ocho asistencias y recogió cuatro rebotes.

El atleta entiende que sus logros se deben a la confianza que su equipo y sus compañeros han depositado en él. “Ya llevo seis años aquí. Soy de la familia, y creo que trabajar día a día y ver el esfuerzo de mis compañeros me ha ayudado mucho”, apuntó.

“Estoy en un momento de madurez, pero lo más brutal es que me falta mucho por aprender. Tengo 32 años, y muchos pueden pensar que estamos viejos, pero uno coge madurez y espero estar por ahí cinco o seis añitos más”, puntualizó.