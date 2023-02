En el último compromiso de la Universidad de St. John’s en el baloncesto de la NCAA de primera división el pasado sábado ante Creighton, el base boricua André Curbelo no jugó por tercer partido seguido por decisión del dirigente Mike Anderson, al tiempo que su compatriota Rafael Pinzón fue suspendido indefinidamente por no cumplir con los estándares del equipo.

La información fue dada a conoce por varios medios estadounidenses, incluyendo The New York Post.

Tras el partido, Anderson volvió a declinar hablar sobre la situación de Curbelo ni tampoco quiso reaccionar a la suspensión de Pinzón.

The New York Post publicó que Curbelo entró al salón de prensa el sábado antes del desafío y fue cuestionado sobre las razones de su ausencia en el tabloncillo, y el boricua contestó que no tenía conocimiento.

Curbelo atraviesa su tercera temporada en la NCAA y su primera con St. John’s, mientras que Pinzón está en su segunda campaña con los Red Storm.

En la temporada, Curbelo ya suma cuatro partidos sin jugar por decisión de Anderson.

Su último desafío fue el 7 de este mes ante Butler. Jugó 23 minutos y lanzó de 10-2 de campo con cuatro puntos, tres asistencias y dos robos de balón en el revés, 68-66.

Hoy en la noche, St. John’s vuelve al tabloncillo para enfrentar a Georgetown y se desconoce si ambos armadores boricuas estarán disponibles. Luego del partido de esta noche, St. John’s tendrá otros dos partidos antes de finalizar la temporada el 4 de marzo ante Marquette.

St. John’s tiene marca de 16-12.

Esta temporada, Curbelo promedia 9.6 puntos, 2.8 rebotes y 4.5 asistencias en 27.5 minutos por cotejo. Ha jugado como titular en 16 de 24 encuentros.

Mientras, Pinzón acumula medias de 6.1 puntos, 1.9 rebotes y 1.1 asistencias en 15.7 minutos. Ha jugado 19 partidos, incluyendo dos como titular.