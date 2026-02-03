Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arranca la venta de boletos para la segunda ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027

Puerto Rico recibirá a Canadá y Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente como parte del camino rumbo a Doha 2027

3 de febrero de 2026 - 7:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico comparte marca de 0-2 con Bahamas en el Grupo B. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este martes el inicio de la venta de boletos para los partidos correspondientes a la segunda ventana clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027, en los que la Selección Nacional de Puerto Rico fungirá como anfitriona en el Coliseo Roberto Clemente.

Puerto Rico recibirá a Canadá el 26 de febrero, a las 8:00 p.m., y a Bahamas el 1 de marzo, a las 6:00 p.m., en dos compromisos claves dentro del proceso clasificatorio.

Los boletos para ambos partidos ya están disponibles a través de PRTicket.com.

La ruta del conjunto boricua hacia Doha 2027 comenzó el pasado mes de noviembre frente a Jamaica, dando inicio a un proceso altamente competitivo dentro del Grupo B.

Actualmente, Puerto Rico comparte marca de 0-2 con Bahamas, mientras que Canadá y Jamaica lideran el grupo con récord de 2-0. De cara a esta segunda ventana, el combinado nacional mantiene como objetivo posicionarse entre las primeras tres selecciones del grupo para avanzar a la segunda ronda del clasificatorio rumbo al Mundial que se celebrará en Catar.

Tags
FIBA AméricasFIBACopa MundialMundialMundial de BaloncestoColiseo Roberto ClementeFederación de Baloncesto de Puerto RicoEquipo Nacional de BaloncestoSelección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
