Arranca la venta de boletos para la segunda ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027
Puerto Rico recibirá a Canadá y Bahamas en el Coliseo Roberto Clemente como parte del camino rumbo a Doha 2027
3 de febrero de 2026 - 7:59 PM
La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este martes el inicio de la venta de boletos para los partidos correspondientes a la segunda ventana clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027, en los que la Selección Nacional de Puerto Rico fungirá como anfitriona en el Coliseo Roberto Clemente.
Puerto Rico recibirá a Canadá el 26 de febrero, a las 8:00 p.m., y a Bahamas el 1 de marzo, a las 6:00 p.m., en dos compromisos claves dentro del proceso clasificatorio.
Los boletos para ambos partidos ya están disponibles a través de PRTicket.com.
La ruta del conjunto boricua hacia Doha 2027 comenzó el pasado mes de noviembre frente a Jamaica, dando inicio a un proceso altamente competitivo dentro del Grupo B.
Actualmente, Puerto Rico comparte marca de 0-2 con Bahamas, mientras que Canadá y Jamaica lideran el grupo con récord de 2-0. De cara a esta segunda ventana, el combinado nacional mantiene como objetivo posicionarse entre las primeras tres selecciones del grupo para avanzar a la segunda ronda del clasificatorio rumbo al Mundial que se celebrará en Catar.
