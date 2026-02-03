Arranca la venta de boletos para la segunda ventana clasificatoria al Mundial FIBA 2027

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este martes el inicio de la venta de boletos para los partidos correspondientes a la segunda ventana clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027, en los que la Selección Nacional de Puerto Rico fungirá como anfitriona en el Coliseo Roberto Clemente.

Puerto Rico recibirá a Canadá el 26 de febrero, a las 8:00 p.m., y a Bahamas el 1 de marzo, a las 6:00 p.m., en dos compromisos claves dentro del proceso clasificatorio.

Los boletos para ambos partidos ya están disponibles a través de PRTicket.com.

La ruta del conjunto boricua hacia Doha 2027 comenzó el pasado mes de noviembre frente a Jamaica, dando inicio a un proceso altamente competitivo dentro del Grupo B.