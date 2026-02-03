Iván Ríos: “Es un nuevo comienzo” en su regreso a los Osos en el BSN

Aún sin oficializarse su regreso como dirigente de los Osos de Manatí, Iván Ríos se presentó al sorteo de jugadores de nuevo ingreso 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en The Mall of San Juan, acompañado de su cuerpo técnico y luciendo los colores del quinteto del norte de la isla.

A meses de haber sido despedido por la franquicia, Ríos regresó sin mayor ruido como mentor de los Osos para la temporada 2026.

En abril pasado, el estratega perdió su puesto tras un lento arranque de 3-9, luego de llevar al equipo al subcampeonato en 2024.

Abordado por la prensa durante el sorteo, Ríos reveló que sostuvo una conversación amena con el artista urbano Ozuna —Juan Carlos Ozuna Rosado—, apoderado de los Osos, que abrió la puerta a su retorno al banquillo.

“Agradecido por la oportunidad nuevamente brindada por Juan Carlos Ozuna Rosado. Es un nuevo comienzo. Esto es un negocio. En el momento que lo veas de otra manera, el que peca es uno. Los entrenadores, lamentablemente, firmamos para que eso suceda. Es parte del proceso más que otra cosa”, expresó Ríos, quien confesó que el despido lo tomó por sorpresa.

PUBLICIDAD

“En el momento, chocó. Pero, el Señor no envía carga que uno no pueda aguantar. Es un proceso para hacernos crecer más como persona, como profesional, como seres humanos. Lo vimos de esa manera, como un tropiezo, pero nos levantamos más fuertes, con más ganas, porque ahora tenemos un sentido de urgencia”, añadió.

Al inicio de la temporada 2025, Ríos no contó con los estelares Jhivvan Jackson, Jordan Howard, Ethan Thompson, Tyler Davis y Alex Morales, talento nativo clave en la exitosa corrida de 2024.

Las ausencias pesaron temprano en el torneo. Una derrota ante los Indios de Mayagüez, tras desperdiciar una amplia ventaja en casa en menos de un minuto, fue el detonante de su salida.

Fuera de la plaza, los Osos contrataron a Rafael “Pachy” Cruz. Manatí finalizó con el peor récord global, jugando para 8-26. No tuvieron el primer turno del sorteo 2026 debido a que lo cambiaron a los Gigantes por el alero Mike Bruesewitz.

Cruz, ahora dirigente de los Santeros de Aguada, no regresó y Manatí apostó nuevamente a Ríos.

“La relación mía con Juan Carlos nunca mermó. Siempre se mantuvo. Al finalizar la temporada tuvimos nuestras conversaciones y llegamos al arreglo. Si te llaman de nuevo, uno lo va a hacer porque es tu vocación y más en una organización que la formamos, construyendo desde las categoría menores hasta el equipo adulto y hay un sentido de pertenencia también con el grupo”, compartió Ríos, quien recibió una tres ofertas para dirigir en el BSN, sin mencionar a los conjuntos interesados.

PUBLICIDAD

Pese a su salida, Ríos se mantuvo a cargo del programa de categorías menores de los Osos. En su regreso, repite su cuerpo técnico con Carlos Calcaño, Yan Acosta y Carlos Gali, y añade a Omar Alvarado.

Sobre la plantilla para 2026, los Osos agregaron a los gares Raymond Cintrón y Giovani Santiago, más el veterano alero Jonathan Rodríguez. Chris Ortiz y Bruesewitz también estarán desde el inicio.

Howard salió del equipo en un cambio a los Cangrejeros por Rodríguez y Jayden Martínez. Tyquan Rolón también es una nueva pieza adquirida vía canje de los Piratas de Quebradillas.

Pendiente a Tyler Davis

Ríos añadió que el centro Davis está en conversaciones avanzadas para volver luego de estar ausente en 2025.

“Fue a Taiwán y no le fue bien. Lleva un tiempo inactivo. Por eso queremos traerlo temprano para ver cuál es su estatus y dónde está parado. Trabajar con él porque es la realidad”, abundó Ríos.

Morales, por su parte, termina la G-League a finales de marzo y se reportará a Manatí.

Sobre Jackson, activo en la Liga ACB de España con el Club San Pablo Burgos, Ríos mantiene comunicación diaria.

“Es una alta probabilidad que, hasta este momento, se pierde 16 partidos y esperemos que esté aquí temprano, que llegue rápido”, apuntó.

Los Osos se quedaron a un juego de ganar el campeonato en 2024, superados por los Criollos de Caguas, quienes remontaron de una desventaja de 3-2.

“Siempre queda ese mal sabor. Ellos quieren darse la tarea de estar. Se añadieron una que otra pieza porque se pusieron de meta y objetivo (de ganar)”, recalcó Ortiz.

PUBLICIDAD

Ríos al momento funge como gerente general interino ante la salida de Flor Meléndez, quien abandonó el puesto después del despido de su nuero.

Los Osos buscan un nuevo gerente general y quieren de vuelta a Meléndez en capacidad de asesor.

Sobre los refuerzos, el centro Cheick Diallo retornará por tercera temporada consecutiva.