BSN confirma irregularidades en las nóminas de equipos durante la temporada 2025

El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, informó el jueves que varios equipos incurrieron en irregularidades en sus nóminas al exceder el tope salarial colectivo, tras una auditoría externa que evaluó los gastos correspondientes a la temporada 2025.

El líder de la liga señaló que varias de las franquicias mencionadas actualmente están inmersas en un proceso de apelación.

En un aparte con GFR Media concluido el sorteo de jugadores de nuevo ingreso 2026 celebrado en The Mall of San Juan, Dalmau no ofreció detalles sobre cuáles ni cuántos de los 12 equipos podrían enfrentar sanciones por infringir las normas del tope salarial colectivo.

Para 2025, el soft cap comenzaba en $900,000, mientras que el hard cap fue establecido en $1.4 millones.

Durante el torneo del año pasado, integrantes de la junta de directores levantaron bandera sobre posibles violaciones al tope. En medio de la competencia, la liga realizó una reunión extraordinaria donde, en los puntos discutidos, se recordó cumplir con el tope salarial.

PUBLICIDAD

Una vez finalizada la temporada, una auditoría externa examinó las nóminas de cada equipo, en un proceso que se prolongó hasta diciembre.

En aquel momento, el entonces director de torneo, Homero González, indicó a El Nuevo Día que la mayoría de las franquicias tendrían que pagar impuestos de lujo al superar la cifra de $900,000.

González dejó el cargo a finales de año y fue sustituido por Ricardo Carrillo, quien esta semana entregó a Dalmau el informe final con los equipos identificados por incurrir en violaciones.

“Recibí de parte de Carrillo el informe. Lo está ejecutando como el reglamento establece que lo interprete. Hay una serie de señalamientos que se reflejaron de múltiples índoles. Algunos equipos aceptaron faltas y otros equipos están procediendo a lo que es la apelación de los señalamientos. Las penalidades ya están establecidas. Pueden ser económicas como turnos de sorteo y equipos que no puedan tener refuerzos por X cantidad de juegos”, declaró Dalmau.

Las penalidades del reglamento de 2025 castigan a los equipos con multas que ascienden a $100,000, además de la pérdida de turnos en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso.

En 2026, el castigo por exceder el hard cap aumentó a $250,000 y 15 juegos sin refuerzos. Reincidencias conllevarán expulsión del apoderado.

“Las violaciones al reglamento están todas identificadas con lo que tiene que ver la nómina. Cuando la resolución sea final y firme entonces yo puedo hablar con más libertad. Es un proceso que los equipos todavía están presentando sus posturas, sus planteamientos. No sabemos cómo eso pueda afectar el resultado final”, apuntó Dalmau.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día supo que los Mets de Guaynabo figuran entre los equipos que excedieron el tope salarial.

Asimismo, franquicias como los Vaqueros de Bayamón, campeones de 2025, y los Cangrejeros de Santurce enfrentan cuestionamientos sobre sus gastos, al contar con apoderados de alto poder adquisitivo que no escatimaron recursos para reunir el mejor talento disponible en la cancha.

Ambos equipos batallaron en la final de la Conferencia A que se extendió a siete juegos a favor de los Vaqueros.

Los Leones de Ponce, subcampeones, dijeron públicamente que su nómina ascendió a $1.2 millones. Los Indios de Mayagüez, semifinalistas de la Conferencia B, se excedieron de los $900,000.

Para 2026, el soft cap aumentó a $1 millón mientras el hard cap se extendió a $1.5 millones. De igual forma, fue aprobada una estructura que clasificará a jugadores nativos y refuerzos en categorías que establecen sus salarios.

“Hay áreas para mejorar la liga, como todo. Entiendo que la auditoría, en ese sentido, hizo el trabajo de identificar fallas que tenemos que atender. Es la primera vez que se hace un ejercicio como este en 96 años. Así que, en ese sentido, nos toca seguir fortaleciendo para futuro, en combinación con las demás cosas que estamos haciendo, debe ser beneficio y abonar a que se transparente y se visibilice lo que ocurre en la liga”, apuntó Dalmau.

“También, los apoderados están activos en asegurarse de que todo el mundo cumpla y eso es una parte importante que asuman ese rol. Es positivo para la liga porque aparte de dar un espectáculo en cancha, tienes un grupo que realmente está tomando con extrema seriedad el cumplimiento con lo acorde en la junta de directores”, sentenció.

PUBLICIDAD