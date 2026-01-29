Los Gigantes seleccionan a Chad Baker-Mazara en el primer turno del sorteo 2026 del BSN

El delantero Chad Baker-Mazara se convirtió el jueves en el primer turno del sorteo de jugadores de nuevo ingreso 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

Baker-Mazara, en su último año de elegibilidad en la primera división de la NCAA con los Trojans de la Universidad de California del Sur, fue añadido oficialmente a la lista de canasteros disponibles durante la noche del miércoles al confirmarse su elegibilidad a través de su abuelo, que nació en la isla.

“Nos complementa muy bien con Tremont Waters y George Conditt IV. Conseguimos a un alero que no solo puede jugar la tres y la dos. Es como un point foward. Pienso que es fogoso y tiene interés. Pienso que será del agrado de todos. Esta listo para aportar de inmediato. Esperamos muchas cosas de él", declaró Héctor Horta, apoderado de los Gigantes.

En el segundo turno, los Santeros de Aguada se fueron con el nuevo armador de la Selección Nacional Zakai Zeigler, activo en la liga profesional de Francia.

Zakai Zeigler debutó con Puerto Rico el noviembre-diciembre del año pasado. (Federación Baloncesto Puerto )

“Estábamos buscando a un jugador que pueda aportar desde el primer día. Nos da mucha profundidad. Puede jugar ambos lados de la cancha. Solidez en la posición. Contentos con la selección. Nos traerá esa velocidad en el lado defensivo. Está en Francia pero tan pronto él termine esperamos que esté con nosotros”, dijo Rafael “Pachy” Cruz, quien debutará como dirigente de los Santeros.

Los Gigantes volvieron seleccionar en el tercer turno luego de un cambio con los Mets de Guaynabo por el centro J.J. Romer y el quinto pick para llevarse a Daniel Rivera, de los Blazers de la Universidad de Alabama en Birmingham.

En el cuarto turno, los Capitanes escogieron al base Jevin Muñiz, de Colorado State Rams

Los Mets, en el quinto turno recién recibido, escogieron a Javon Bennett, guard de la Universidad de Dayton.

Los metropolitanos, por su parte, cedieron el sexto turno a los Capitanes a cambio del veterano delantero Wilfredo Rodríguez, más Jorge Torres. En el pick, el quinteto de la Villa del Capitán Correa seleccionaron Malachi Smith, de los Huskies de UConn.

En el séptimo se fue Joshua Rivera por los Gigantes; en el octavo Geancarlo Peguero por los Capitanes; en el noveno Braelee Albert por los Atléticos de San Germán; y Jay Alvarez por los Piratas de Quebradillas en el décimo.

En el undécimo turno, los subcampeones de Ponce apostaron al jugador profesional Bryan Powell.

En el último turno de la primera ronda, Los Santeros cerraron con Miguel Martínez.

En la segunda ronda, los Piratas escogieron a Anthony Cambó, quien es hijo del apoderado del quinteto quebradillano, Ernesto “Ernie” Cambó.