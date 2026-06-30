Así quedaron los cruces de la primera ronda de los playoffs del BSN

Los cruces de postemporada del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) quedaron definidos este lunes en ambas conferencias, tras la última jornada de la fase regular.

La campaña recesará por poco más de una semana debido al compromiso del Equipo Nacional en la tercera ventana clasificatoria al Mundial de FIBA con partidos el 3 y 6 de julio ante Canadá y Bahamas, respectivamente. Ambos partidos serán en la carretera.

Luego del compromiso del seleccionado, entonces arrancarán las series semifinales en cada conferencia a un máximo de siete partidos.

Las únicas posiciones que faltaban por definir en la última jornada de la regular eran la tercera y cuarta de la Conferencia A.

Los Cangrejeros de Santurce vencieron 114-92 a los Capitanes de Arecibo y se quedaron con el tercer lugar con marca de 19-15. Santurce chocará ante los Criollos de Caguas (22-12), que cerraron con una victoria 104-80 ante Ponce. Los Criollos ya tenían asegurada la segunda plaza.

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Santurce eliminó a los Criollos en esta misma fase del torneo en 2025.

Mientras, los Gigantes de Carolina-Canóvanas cayeron en su último choque 123-85 ante los Osos de Manatí y terminaron en el cuarto lugar con 18-16. Los Gigantes chocarán ante los líderes Vaqueros de Bayamón (22-12).

Ambos equipos chocaron en la misma etapa en la pasada temporada. Bayamón sacó del camino a los Gigantes y, eventualmente, ganó el campeonato.

En la Conferencia B, los líderes Atléticos de San Germán (21-13) enfrentarán a los Leones de Ponce (15-19) quienes cerraron en el cuarto lugar.

Mientras, los Capitanes (18-18) chocarán ante los Santeros de Aguada (17-17) en la otra serie.