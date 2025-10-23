Atenienses eliminan a las subcampeonas Gigantes para avanzar a las semifinales del BSNF

Las Atenienses de Manatí se convirtieron en el cuarto y último equipo en clasificar a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), al imponerse el miércoles 81-69 sobre las Gigantes de Carolina en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina de Arecibo.

En encuentro decisivo no se celebró en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, hogar de las Atenienses, debido a falta de servicio de agua potable por la avería en el Superacueducto.

Con el triunfo, Manatí aseguró su pase al ‘Final Four’ y se enfrentará a las Cangrejeras de Santurce, campeonas defensoras. En la otra llave semifinal, las Explosivas de Moca se medirán ante las Pollitas de Isabela, que avanzaron el martes tras ganar sus respectivas series.

Las Atenienses dominaron el encuentro decisivo gracias a una gran actuación colectiva. Kaela Hilaire fue la figura más destacada con 23 puntos, mientras que la veterana Pamela Rosado aportó 19 unidades. Chelsea Mitchell e India Pagán añadieron 12 tantos cada una, contribuyendo a un cierre sólido.

Por Carolina, Kiara Leslie lideró la ofensiva con 25 puntos, seguida de Charity Harris con 22 y Teana Muldrow con 11.