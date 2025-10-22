Las Pollitas de Isabela avanzan a las semifinales del BSNF por primera vez desde 1996

Las Pollitas de Isabela y las Explosivas de Moca completaron este martes su clasificación a la ronda semifinal del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), tras imponerse en sus respectivos terceros y decisivos juegos de cuartos de final.

En el Coliseo José ‘Buga’ Abreu, las Pollitas escribieron una nueva página en su historia al regresar a semifinales por primera vez desde 1996, luego de derrotar 80-73 a las Criollas de Caguas.

Anisha George fue la figura grande del partido con 23 puntos y nueve rebotes, guiando a un conjunto isabelino que tuvo a Kaelynn Satterfield y Lasha Petree con 15 tantos cada una, Nina De León con 14 y Quionche Carter con 10.

Por Caguas, Katie Villarini anotó 23 unidades y Amanda Paschal agregó 16 en causa perdida.

Isabela fue campeón del BSNF en cuatro temporadas consecutivas (1993-1996).

En el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, las Explosivas también aseguraron su boleto al ‘final four’ tras vencer 67-59 a las Ganaderas de Hatillo, cerrando su serie 2-1.

La refuerzo Samantha Fuehring brilló con un doble-doble de 25 puntos y 11 rebotes, mientras que Leigha Brown aportó 20 tantos y Hillary Martínez 11.

Por Hatillo, Mckenzie Forbes lideró con 14 unidades, Okako Adika y Essence Booker encestaron 13 por igual, y Sofía Roma sumó 12 puntos con 10 capturas.

Con el triunfo, Moca enfrentará a Isabela en la serie semifinal 2025 del BSNF, que comenzará este viernes en la ciudad mocana. Las semifinales se jugarán al mejor de cinco partidos.