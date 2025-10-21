BSNF: Atenienses y Gigantes jugarán partido decisivo en Arecibo por falta de agua en Manatí

Las Atenienses de Manatí y las Gigantes de Carolina jugarán el miércoles un partido decisivo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina de Arecibo por falta de agua potable en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu.

El tercer choque de cuartos de final estaba en agenda para celebrarse en la instalación manatieña.

Sin embargo, el inicio de la reparación de una rotura en el Superacueductos en la zona de Manatí dejó a unos 165,000 clientes de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados (AAA) sin servicio en el área norte y centro de la isla.

La venta de boletos iniciará el miércoles a las 6 p.m. en la boletería del “Petaca”. El juego arranca a las 8 p.m.

El lunes, las Gigantes obligaron un tercer encuentro contra las Atenienses al vencerlas, 80-74, en el Coliseo Guillermo Angulo. Manatí ganó el primer compromiso como local el pasado sábado.

El equipo ganador de la serie chocará con las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce, quienes despacharon en dos partidos a las Monarcas de Juana Díaz.