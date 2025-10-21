Opinión
21 de octubre de 2025
Deportes Baloncesto
Suscriptores
Entrevista


“Hay tiempo para todo”: Jerry Batista se une a los Mets en el BSN

El coach boricua iniciará una nueva etapa en el baloncesto masculino sin dejar sus funciones con la Selección Nacional femenina

21 de octubre de 2025 - 9:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jerry Batista, entrenador nacional de la Selección Nacional femenina de baloncesto, ingresará al BSN. (Ramon "Tonito" Zayas)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El técnico de la Selección Nacional femenina Jerry Batista aceptó el puesto de asistente de los Mets de Guaynabo para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El conjutno metropolitano anunció este lunes en sus redes sociales que Batista integrará el cuerpo técnico del equipo, que será dirigido por Jorge Rincón.

En entrevista con El Nuevo Día, Batista reveló qué lo motiva a colaborar con Rincón, a quien conoce desde hace años y con quien ha trabajado previamente. Destacó, además, que su nuevo compromiso no afectará sus funciones como dirigente del combinado patrio femenino.

“Pienso que es una gran oportunidad de trabajar con él. Lo conozco de toda la vida, lo dirigí cuando era pequeño y luego le di la oportunidad de ser mi asistente en Bayamón. Nos une una amistad personal y familiar. Ayudarlo en su primera experiencia como dirigente me motivó mucho”, comentó Batista.

El técnico, quien ha estado vinculado principalmente al baloncesto femenino, superior y universitario, es el actual dirigente de la Selección Nacional que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

Aunque su carrera se ha desarrollado mayormente en el baloncesto femenino, Batista recordó que también ha trabajado con equipos masculinos en casi todos los niveles, excepto el superior. “El ajuste es más bien hacia el femenino. En varones uno puede ser más directo. Se juega igual”, explicó.

Batista detalló que parte de su tiempo profesional en 2026 estará comprometido con la Selección Nacional, que en marzo jugará en Puerto Rico el clasificatorio al Mundial, coincidiendo con el inicio de la temporada regular del BSN. Sin embargo, aseguró que ambas responsabilidades no entrarán en conflicto.

“Hay tiempo para todo. Ellos (los Mets) saben que mi compromiso con la Selección es lo más importante. No la voy a abandonar, es mi prioridad. Tenemos un plan de trabajo y no habrá conflictos”, sostuvo.

Los Mets finalizaron la temporada 2025 con marca de 13-21, en la quinta y penúltima posición de la Conferencia A, luego de haber jugado para 21-13 en 2024.

Sobre la nueva etapa con la franquicia, Batista destacó el entusiasmo y el plan de crecimiento de la gerencia. “Vienen cosas buenas. El compromiso de la franquicia es ser un equipo relevante. Hay mucho deseo. Solo es cuestión de tiempo y de que se den las condiciones para fortalecer el talento”, afirmó.

ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas Reyes
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
