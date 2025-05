Para Dalmau, lo que resta de camino no será un paseo por el hecho de haber clasificado ya, pero sí dijo que la tranquilidad de haber logrado el primer objetivo le permitirá ahora ensayar diferentes combinaciones de personal, y sobre todo, darse tiempo de acumular más partidos con sus tres jugadores refuerzos, algo que solo ha conseguido en poco más de la mitad de los encuentros de Bayamón hasta la fecha.

“Hemos jugado, creo que son 13 o 14 juegos con los tres refuerzos… o no creo que llegamos ahí; tengo que sacar bien la cuenta. Porque Danilo (Gallinari) perdió cuatro o cinco juegos, después (JaVale) McGee perdió cuatro o cinco juegos. Como que se estuvieron turnando. O no que se turnaron, sino que pasaron cosas. Hemos jugado 14 o 15 juegos con dos refuerzos, y luego con un solo refuerzo. (Javier) Mojica se lastimó en un momento que estaba en una buena racha, Gary Browne ha estado con problemas musculares, Raymond Cintrón lastimado... O sea, el ‘core’ completo no lo hemos tenido junto en la temporada”.