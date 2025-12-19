Opinión
Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSN: Indios repetirán a la dupla de Sam Waardenburg y Tyrell Harrison para el torneo 2026

Los importados ayudaron a Mayagüez a ganar la Conferencia B en la temporada 2025

19 de diciembre de 2025 - 10:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tyrell Harrison promedió un doble-doble durante su primera temporada en el BSN con los Indios. (BSN / José Santana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Indios de Mayagüez repetirán a los importados Sam Waardenburg y Tyrell Harrison para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El quinteto mayaguezano subió un vídeo en su cuenta de Facebook anunciado el regreso de los canasteros que ayudaron a la tribu a ganar la Conferencia B en el torneo 2025.

Waardenburg, delantero de Nueva Zelanda, fue finalista al premio de Jugador Más Valioso 17.2 puntos y 7.3 rebotes. Hizo el Equipo Ideal.

Harrison, centro australiano, dominó en la pintura con 18.8 untos y 10.2 rebotes en 25 partidos antes de marcharse del conjunto semanas antes de acabar la fase regular debido a invitaciones a campamentos de la NBA.

Los Indios tienen derecho a un tercer refuerzo, al igual que el resto de los equipos en el BSN.

Después de alcanzar las semifinales por primera vez desde 2012, Mayagüez ha realizado movidas durante la temporada muerta en busca de repetir la hazaña de este año.

Cambiaron al armador Georgie Pacheco a los Altléticos de San Germán por el veterano base Tjader Fernández. Agregaron también vía canje al escolta Benito Santiago Jr.

Los dirigidos por Iván “Pipo” Vélez, Dirigente del Año, firmaron en la agencia libre al centro Carlos “Yao” López y a los armador Cliff Durán y José Placer.

La temporada 2026 del BSN está pautada a iniciar el 21 de marzo.

Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: