BSN: Indios repetirán a la dupla de Sam Waardenburg y Tyrell Harrison para el torneo 2026

Los Indios de Mayagüez repetirán a los importados Sam Waardenburg y Tyrell Harrison para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El quinteto mayaguezano subió un vídeo en su cuenta de Facebook anunciado el regreso de los canasteros que ayudaron a la tribu a ganar la Conferencia B en el torneo 2025.

Waardenburg, delantero de Nueva Zelanda, fue finalista al premio de Jugador Más Valioso 17.2 puntos y 7.3 rebotes. Hizo el Equipo Ideal.

Harrison, centro australiano, dominó en la pintura con 18.8 untos y 10.2 rebotes en 25 partidos antes de marcharse del conjunto semanas antes de acabar la fase regular debido a invitaciones a campamentos de la NBA.

Los Indios tienen derecho a un tercer refuerzo, al igual que el resto de los equipos en el BSN.

Después de alcanzar las semifinales por primera vez desde 2012, Mayagüez ha realizado movidas durante la temporada muerta en busca de repetir la hazaña de este año.

Cambiaron al armador Georgie Pacheco a los Altléticos de San Germán por el veterano base Tjader Fernández. Agregaron también vía canje al escolta Benito Santiago Jr.

Los dirigidos por Iván “Pipo” Vélez, Dirigente del Año, firmaron en la agencia libre al centro Carlos “Yao” López y a los armador Cliff Durán y José Placer.