15 de noviembre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSN: Pachy Cruz dirigirá a los Santeros de Aguada

El equipo anunció al técnico, tres veces campeón de la liga, como su nuevo mentor para el torneo 2026

15 de noviembre de 2025 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rafael "Pachy" Cruz dirigió este año a los Osos de Manatí. (Roberto Manzano / @Manfel )
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Los Santeros de Aguada anunciaron el sábado a Rafael “Pachy” Cruz como su nuevo dirigente para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Cruz, tres veces campeón como técnico de los Capitanes de Arecibo en 2016, 2018 y 2021, entrará al quinteto del oeste de la isla por Eric Rodríguez.

Rodríguez tomó las riendas de los Santeros en la temporada pasada tras el despido de Omar González en medio de un mal arranque. Aguada finalizó último en la Sección B con 11-23. Rodríguez tenía una opción en su contrato para retornar en 2026.

Cruz, por su parte, terminó el año al mando de los Osos de Manatí, quienes trajeron al exarmador luego despedir a Iván Ríos.

Manatí, al igual que Aguada, finalizó en el sótano de la Sección A con marca de 8-26. Los Osos apuntan a traer de vuelta a Ríos aunque no han hecho la contratación oficial.

Antes de llegar a Manatí, Cruz dirigió a los Piratas de Quebradillas en 2023. La escuadra de Guajataca finalizó primero en su sección pero cayó en cuartos de final. En 2024, fue despedido de la nave corsaria previo a culminar la etapa regular.

El periódico Primera Hora informó el lunes sobre el interés de los Santeros, campeones en 2019, de pactar con Cruz, exasistente técnico del Equipo Nacional.

Aguada también anunció esta semana a Allans Colón como nuevo director de operaciones. Colón dirigió en el pasado a los Santeros.

El núcleo nativo del conjunto está encabezado por Iván Gandía, Arnaldo Toro, John Holland, Jase Febres, Manny Camper, entre otros.

La temporada 2026 del BSN está pautada a comenzar el 21 de marzo.

