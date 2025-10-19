Opinión
19 de octubre de 2025
78°ligeramente nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSNF: Atenienses y Cangrejeras a un paso de las semifinales

Manatí superó a Carolina en tiempo extra, mientras que Santurce, campeón defensor, se impuso ante Juana Díaz en partidos de cuartos de final

19 de octubre de 2025 - 12:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
India Pagán selló la victoria de Manatí en tiempo extra. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Atenienses de Manatí y las Cangrejeras de Santurce arrancaron con el pie derecho sus respectivas series en los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

En el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu, las Atenienses se impusieron en tiempo extra, 85-81, a las Gigantes de Carolina en un emocionante primer duelo de la serie D. Manatí dominó gran parte del encuentro, pero Carolina forzó el tiempo añadido al empatar el marcador a 77 en el cuarto parcial.

Durante el periodo adicional, las Gigantes llegaron a tomar ventaja de 81-77 con 3:15 por jugarse, pero un avance final de 8-0, coronado por India Pagán con dos tiros libres restando siete segundos, selló la victoria de las locales.

Pagán y Kaela Hilaire comandaron la ofensiva de Manatí con 21 puntos cada una. Pamela Rosado aportó 13 tantos, mientras que Chelsea Mitchell y Kiki Jefferson sumaron 11 unidades por igual; Mitchell añadió 12 rebotes.

Por Carolina, Teana Muldrow fue la más destacada con un doble-doble de 22 puntos y 17 rebotes. Kiara Leslie anotó 17, Aisha Sheppard 15, Charity Harris 13 y Tayra Meléndez 12.

La serie continuará este lunes en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, y de ser necesario un tercer juego, se disputará el miércoles en Manatí.

Mientras, en el Coliseo Roberto Clemente, las Cangrejeras dominaron 79-62 a las Monarcas en el primer choque de la Serie A. Becca Tobin fue la figura principal con 20 puntos, seguida de Kamaria McDaniel y Shae Kelley con 19 cada una; Kelley también lideró en los rebotes con 18.

Por Juana Díaz, Imani McGee brilló con 21 puntos y 20 rebotes, Tess Amundsen añadió 16 tantos y 12 capturas, y Emily Lytle cerró con 12 unidades.

El segundo partido de esta serie se celebrará este lunes en Juana Díaz. De ser necesario un tercer encuentro, se jugará el miércoles en San Juan. El ganador de esta serie enfrentará al vencedor entre Atenienses y Gigantes en la semifinal 2025 del BSNF.

La acción continúa este domingo cuando las Pollitas de Isabela (1-0) visiten a las Criollas de Caguas (0-1), y las Explosivas de Moca (0-1) se enfrenten a las Ganaderas de Hatillo (1-0) en el coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas. Ambos desafíos comienzan a las 6:00 p.m.

BSNFCangrejeras de SanturceAtenienses de ManatíJuana DíazGigantes de Carolina
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
