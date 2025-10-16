Cómo JaVale McGee convenció a su hermana Imani, la ‘MVP’ del BSNF, a jugar en Puerto Rico

Genuinamente sorprendida, la centro importada de las Monarcas de Juana Díaz Imani McGee cargó este jueves con el premio de Jugador Más Valiosa del torneo 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

La canastera, de 31 años, también alzó el galardón de Defensa del Año.

En su primer año en el torneo local, McGee tuvo el segundo mejor promedio con 21.3 puntos en 15 partidos y cuarta jugadora con mayor cantidad de puntos en la competencia. Lideró los departamento de rebotes (15.5) y bloqueos (2.3).

Superó a las finalistas Aisha Sheppard, de las Gigantes de Carolina y Shae Kelly, de las Cangrejeras de Santurce, respectivamente.

“Solo pensé que iba a ganar el premio de Defensa del Año, no de ‘MVP’”, dijo McGee a El Nuevo Día luego de la premiación realizada en el Museo del Deporte en Guaynabo.

“Nunca había ganado algo así anteriormente. Estoy como que en shock. Es emocionante. Digo, me importa más ganar que premios individuales. Solo quiero que nos enfoquemos en los playoffs. Pensaba que Shae (Kelly) se lo ganaba. Fue consistente toda la temporada. Pero sí, se siente bien”, agregó.

McGee es hermana del tres veces campeón de la NBA JaVale McGee, quien ganó el título del Baloncesto Superior Nacional (BSN) este año con los Vaqueros de Bayamón.

Fue su hermano mayor quien le recomendó venir a la isla a jugar tras la experiencia vivida.

“Todo fue él. Realmente, la pasó bien. Ganó el campeonato y uno de sus amigos conocía al apoderado (de Juana Díaz). Mi hermano me llamó que si quería venir a jugar. Así fue como todo se dio. Juana Díaz me dio la mejor oferta y me han tratado bien durante la temporada”, relató.

JaVale McGee es todo sonrisas junto a su hermana Imani. (Instagram / Imani McGee)

Ambos hermanos hicieron historia al agenciarse de los premios Defensa del Año en las respectivas ligas locales en mismo año. JaVale lo ganó con los Vaqueros, siendo también parte del “Equipo Ideal”.

“No sabía. Qué divertido. Solo quiero ser como él cuando sea grande (bromeó). Creo que juego como mi hermano. Quiero decir que soy mejor, pero él tiene más campeonatos. Siempre me ha gustado jugar defensa. Es algo por lo que siento orgullo, en los rebotes. La ofensiva es algo que he desarrollado a lo largo de los años. Es emocionante ser reconocida con ambos premios”, indicó.

McGee, de 6′7″ pies de estatura, jugó baloncesto colegial en la Universidad de Texas de Austin. En 2016, fue la décima selección de primera ronda del sorteo de la WNBA por el Sky de Chicago.

En la liga, jugó también para el Atlanta Dream y las Wings de Dallas. En el extranjero, ha militado en Israel, China, Turquía, Australia y México antes de llegar a la isla para dominar en la pintura.

“Es una gran liga (el BSNF). Conozco a muchas de las jugadoras que han visto acción en otros países o jugando contra ellas en la WNBA. Es bien competitiva. Como pudiste ver, si pierdes un juego bajas al octavo lugar. Si ganas uno, subes a cuarto lugar. Bien competitiva desde el inicio. Cada juego es duro”, definió.

“Es como jugar en el campo, yendo a los pueblos. Cuando fui a Manatí, me tuve que parar a ver todo. Es bien bonito”, añadió.

Fuera del baloncesto, McGee se graduó de abogada, pasando la reválida en el estado de Missouri este verano.

“Quiero pasar también la reválida en California. Estaré con eso cuando termine de jugar baloncesto. Cuando pasó el Covid-19, no sabía si la WNBA iba a jugarse y matriculé a un colegio. El tiempo fue perfecto. Me gusta aprender, crear un cambio que quiero ver en el mundo”, dijo.

Camino a jugar la postemporada del BSNF con las Monarcas, McGee no descartó continuar activa en la liga.

“He hablado con el apoderado al respecto. Veremos”, comentó.

Otros galardones

En otros premios, Rafael Muñiz se llevó el trofeo del Dirigente del Año por su trabajo con las Pollitas de Isabela.

“Le doy gracias a Dios por este reconocimiento, a mis padres que me llevaron de la mano ha todo esto. Agradezco a mi familia, mi esposa, que entiende todo este sacrificio. A mi equipo de trabajo, a pesar de que en mi grupo son muy jóvenes, son profesionales que ha hecho una labor muy buena. Junto a las jugadores, hoy podemos tener este reconocimiento. Por fin, pudo decir que, de alguna manera, todos los años de trabajo y lucha, de tratar de ir un poco mas allá, puedo sentir que se reconocen. Gracias a todos los que entendieron que soy merecedor de esto”, expresó Múñiz, quien suma tres temporadas con Isabela.

En las Pollitas, Nina de León fue premiada como la Novata del Año.

Katie Villarini, de las Criollas de Caguas, ganó Mayor Progreso y Nairimar Vargas, de las Cangrejeras de Santurce, fue la Mejor Sexta Jugadora por segundo año al hilo. India Pagán, de las Atenienses de Manatí, se agenció el trofeo de Nativa del Año.

En Juana Díaz, Aurelio Collado fue galardonado como Apoderado del Año. Las Monarcas hicieron su debut en el BSN en 2025.

“Gracias por la oportunidad, por aceptarnos en la liga. Soy de San Germán, ‘atlético’ hasta lo último, y llevo muchos años viviendo en Juana Díaz. Este reconocimiento es importante porque no solo me motiva a mí, sino también a un pueblo bien deportista, que cree en las categorías menores. Tiene muchos equipos femeninos. Este premio me motiva a seguir con este proyecto de cuatro a cinco años”, declaró Collado.