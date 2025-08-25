Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
25 de agosto de 2025
81°ligeramente nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Canadá reta a Puerto Rico por el liderato del Grupo B del AmeriCup

Los boricuas y canadienses chocan este lunes en un duelo de invictos que definirá el cruce a la próxima fase

25 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Alvarado, principal figura de Puerto Rico en el AmeriCup. (FIBA)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La Selección Nacional de baloncesto masculino regresa a la cancha este lunes para enfrentar a Canadá por el liderato del Grupo B del AmeriCup, que se juega en Nicaragua.

RELACIONADAS

Las dos naciones llegan al partido invictos en dos encuentros y clasificados a la ronda de cuartos de final del torneo con 12 selecciones participantes.

Al igual que Puerto Rico, los canadienses llegan al duelo con victorias amplias victorias sobre Panamá y Venezuela para asegurar, también, a la siguiente fase.

Sus enebeístas Leonard Miller (Timberwolves de Minnesota) y Kyshawn George (Wizards de Washington) han estado jugando como titulares y han anotado en doble dígito en los dos partidos que han jugado.

“Estoy muy emocionado por jugar contra Puerto Rico, un equipo supertalentoso, con mucha profundidad. En esta AmeriCup vamos por todo, y este es otro buen paso para nosotros”, dijo al portal web de FIBA el jugador canadiense Mfiondu Kabengele, quien aportó 13 puntos en la victoria sobre los centroamericanos.

Canadá es un equipo que, en este AmeriCup, ha dominado la pintura. Ante Panamá, los canadienses anotaron 44 de sus 99 tantos en ella.

El delantero Miller lidera a Canadá en el torneo con 13.6 puntos y 6.0 rebotes por partido.

El exdelantero nacional, Javier Mojica, ha visto bien al combinado patrio, sobre todo en las segundas mitades ante Panamá y Venezuela, y confía en que repetir mitades así ante Canadá será suficiente pese a que los norteños tienen jugadores más conocidos internacionalmente.

“Se han acoplado bien. En los primeros cuartos se han visto algo lento, pero se ve que hacen el ajuste necesario y entran con más ritmo en la segunda mitad y sacan amplia ventaja. Han demostrado ser mejores y más fuertes”, resumió Mojica a El Nuevo Día.

“Y ante Canadá igual”, continuó. “Deben empezar como han terminado los dos juegos anteriores. Canadá es más ofensiva, con más jugadores conocidos. Pero pienso que, si jugamos como en los últimos dos partidos, vamos a ganar también por 10 puntos”.

El dirigente boricua Carlos González se ha ido en el torneo con Ismael Romero y George Conditt en el cuadro titular. También con Gian Clavell y a José Alvarado. El quinto hombre ha sido Isaiah Piñeiro.

Romero ha liderado en anotaciones con promedio de 14.0 tantos, seguido por Clavell con 13.5 unidades. Conditt lidera en rebotes con 11.0 por cotejo.

A definir el cruce

Con los dos equipos ya clasificados a las siguiente ronda, el duelo de este lunes se convierte en un juego para definir la primera posición del Grupo B y el eventual cruce en la ronda de cuartos de final, que se juega el jueves.

Los ocho equipos que avancen a los cuartos de final recibirán un ranking del uno al ocho de acuerdo a la posición que ocuparon y a sus resultados en la fase de grupos, informó FIBA.

Y los cruces de los cuartos de final serán 1 vs. 8; 2 vs. 7; 3 vs. 6 y 4 vs. 5.

“Aquí no hay rival pequeño. Todos tienen su talento. Por eso están aquí”, dijo (Carlos) González.

La última vez que Puerto Rico ganó una AmeriCup, entonces conocido como el Torneo de las Américas, fue en 1995. Y la última vez en el podio, en 2013.

Argentina, que pertenece al Grupo C, es el campeón defensor del torneo tras ganar el título en la edición de 2022, celebrada en Brasil. Fue su tercera medalla de oro, empatando con Puerto Rico y solo superado por Estados Unidos (siete cetros) y Brasil (cuatro).

Los primeros dos equipos de cada grupo adelantan a los cuartos de final. Con 12 naciones divididas en tres secciones, los dos mejores terceros lugares igualmente avanzan a la próxima fase.

“Acaban de salir de una batalla (contra Venezuela). Está agotados. Pero es parte de la dinámica. El domingo tenemos pesas por la mañana. Por la tarde, sería algo más liviano. Vamos a la ejecución y a los ajustes defensivos. No sería una práctica tan intensa para recuperar lo mayo posible, para tener esa piernas listas para el lunes. Este es el trabajo, la manera que hay que hacerlo. Son torneos cortos e intensos. Dentro de lo que uno pueda, darle el descanso a cada jugador”, destacó González.

El escolta Alfonso Plummer coincidió.

“Sabemos que (Canadá) es un contrincante que es bueno. Tienen muchas opciones, son hombres altos. Veo que corren igual que nosotros la cancha. Será un juego rápido. Vamos a estar preparados y seguir el plan del coach para ganar ese partido. Es un equipo de mucho talento con dos jugadores que están en la NBA. Equipo alto de mucha flexibilidad, que cambian posiciones. Es cuestión de prepararnos y buscar esa primera posición”, apuntó.

Tags
Selección Nacional de Baloncesto masculinoCanadáAmeriCupFIBA
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 25 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: